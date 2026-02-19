Lyria 3 llega a México: la nueva era de la música con IA

¿Cuándo llega Lyria 3 llega a México?
Google anunció la disponibilidad de Lyria 3 en México, integrado dentro de la aplicación Gemini.
Se trata del modelo más avanzado de música generativa desarrollado por Google DeepMind, que ahora permite a los usuarios mexicanos experimentar con la creación musical asistida por inteligencia artificial.
¿Cómo funciona Lyria 3?
- Generación de canciones: crea pistas de hasta 30 segundos a partir de texto o imágenes.
- Letra personalizada: además de la música, puede generar letras adaptadas al prompt del usuario.
- Entrada multimodal: basta con subir una foto o describir una idea para que el sistema produzca una canción que refleje el sentimiento.
- Versión beta: actualmente está disponible en modo de prueba, lo que permite a los usuarios explorar sus capacidades creativas sin costo adicional.
Lyria 3 utiliza modelos de IA entrenados en grandes volúmenes de datos musicales y líricos. Al recibir un prompt (texto o imagen), el sistema:
- Interpreta la instrucción: analiza el estilo, tono o emoción solicitada.
- Genera la composición: produce melodía, ritmo y acompañamiento instrumental.
- Crea la letra: si el prompt lo requiere, añade versos coherentes con la temática.
- Entrega un archivo de audio: listo para reproducirse o compartirse, con marca digital SynthID que indica su origen en IA.+
Fuentes
- Google DeepMind Blog – Lyria 3 — Google DeepMind