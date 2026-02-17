Special Apple Experience: evento inédito para marzo de 2026

Apple ha confirmado que el 4 de marzo de 2026 llevará a cabo su primer gran evento del año, denominado “Special Apple Experience”.

A diferencia de sus tradicionales keynotes en Cupertino, esta vez la compañía apostará por un formato descentralizado con presentaciones simultáneas en Nueva York, Londres y Shanghái, sin transmisión global en vivo.

¿Qué podrían presentar durante el Special Apple Experience?

iPhone 17e

Se espera que Apple presente una versión más accesible de su nueva generación de iPhones. Los rumores apuntan a un dispositivo con diseño simplificado, menos cámaras que los modelos Pro y un precio más competitivo, pensado para mercados emergentes y usuarios que buscan un equilibrio entre rendimiento y costo.

Se espera que Apple presente una versión más accesible de su nueva generación de iPhones. Los rumores apuntan a un dispositivo con diseño simplificado, menos cámaras que los modelos Pro y un precio más competitivo, pensado para mercados emergentes y usuarios que buscan un equilibrio entre rendimiento y costo. MacBook económico

Diversos reportes sugieren que Apple lanzará un portátil de entrada con un precio cercano a los $599 USD , dirigido principalmente a estudiantes y usuarios básicos. Este modelo podría mantener la pantalla Retina y el chip Apple Silicon, pero con especificaciones reducidas para abaratar costos.

Diversos reportes sugieren que Apple lanzará un portátil de entrada con un precio cercano a los , dirigido principalmente a estudiantes y usuarios básicos. Este modelo podría mantener la pantalla Retina y el chip Apple Silicon, pero con especificaciones reducidas para abaratar costos. Nuevos iPad y MacBook Pro

Aunque menos confirmado, algunos analistas especulan que Apple aprovechará la ocasión para renovar su línea de iPads y MacBook Pro, incorporando mejoras en rendimiento gráfico y autonomía.

Invitaciones del Special Apple Experience: un cambio de tono

Las invitaciones enviadas por Apple han generado conversación en la prensa tecnológica. En lugar de un simple logo, muestran un diseño tridimensional con discos amarillos, verdes y azules, reforzando la idea de una experiencia visual distinta. Además, el uso del término “experience” en lugar de “event” sugiere que Apple busca un formato más inmersivo, posiblemente con demostraciones interactivas en cada sede.

¿De dónde salen los rumores de Special Apple Experience?

Como suele ocurrir con Apple, gran parte de la expectativa está alimentada por filtraciones y especulaciones. Medios especializados como MacRumors, 9to5Mac y Bloomberg han reportado desde hace semanas la posibilidad de un iPhone 17e y un MacBook económico, aunque la compañía no ha confirmado detalles técnicos.

La ausencia de transmisión global también ha dado pie a teorías sobre un cambio estratégico en la manera de presentar sus productos.

El evento de marzo promete ser uno de los más atípicos en la historia reciente de Apple: descentralizado, sin streaming y con un enfoque en productos más accesibles.

Los rumores apuntan a un giro hacia la democratización de su catálogo, aunque, fiel a su estilo, Apple mantiene el misterio hasta el último momento.

Fuentes:

MacRumors → https://www.macrumors.com

→ https://www.macrumors.com 9to5Mac → https://9to5mac.com

→ https://9to5mac.com Bloomberg (sección de tecnología) → https://www.bloomberg.com/technology

Más contenido de reseñando.com