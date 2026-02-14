Lanzan en México los audífonos Sony WF 1000XM6

Fueron presentados de manera oficial los nuevos audífonos inalámbricos Sony WF 1000XM6, la sexta generación de su línea premium con cancelación de ruido. El anuncio marca la llegada de un dispositivo que busca consolidar la reputación de la marca en sonido de alta fidelidad y comodidad.
¿Cuáles son sus características?
- Cancelación de ruido líder en el mercado: un 25% más efectiva que la generación anterior (WF‑1000XM5).
- Sonido Hi‑Res: compatible con audio de alta resolución y optimizado para música y llamadas.
- Diseño ergonómico: más delgado y ligero, pensado para largas sesiones de uso.
- Conectividad avanzada: estabilidad mejorada y optimización con inteligencia artificial para llamadas más claras.
- Carga inalámbrica Qi: soporte para cargadores universales.
¿Cuál es el precio y disponibilidad de los Sony WF 1000XM6?
- Precio oficial en México: 4,499 pesos.
- Preventa: del 12 al 19 de febrero de 2026.
- Entrega: a partir del 23 de febrero.
- Venta: disponible en la Sony Store México y distribuidores autorizados.
Comparativa: Sony WF 1000XM6 vs. Apple AirPods Pro (2ª generación)
|Característica
|Sony WF‑1000XM6
|Apple AirPods Pro (2ª gen.)
|Precio en México
|$4,499 MXN
|$5,299 MXN aprox.
|Cancelación de ruido
|Avanzada, 25% más efectiva que XM5
|Cancelación activa con chip H2
|Sonido Hi‑Res
|Sí, con soporte LDAC
|No Hi‑Res, optimizado con AAC
|Diseño
|Más delgado y ergonómico
|Compacto, con puntas intercambiables
|Conectividad
|Bluetooth 5.3, optimización IA
|Bluetooth, integración total con iOS
|Carga inalámbrica
|Compatible con Qi
|Compatible con MagSafe y Qi
|Autonomía
|Hasta 8 horas (32 con estuche)
|Hasta 6 horas (30 con estuche)
|Compatibilidad
|Android, iOS, Windows
|Ecosistema Apple (mejor integración)