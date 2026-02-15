Wearables

El ŌURA Ring aterriza en México: ¿qué significa para el mercado de salud digital?

febrero 15, 2026
Reseñando

¿Qué es el ŌURA Ring?

El ŌURA Ring es un anillo inteligente de diseño minimalista que monitorea más de 50 métricas de salud y bienestar. Entre ellas destacan el análisis del sueño, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el nivel de estrés, la recuperación física y la actividad diaria.

Su propuesta es clara: ofrecer un dispositivo discreto y elegante que sustituya a los relojes inteligentes tradicionales, sin sacrificar precisión ni profundidad de datos.

¿Dónde se puede comprar el ŌURA Ring en México?

La marca eligió a Liverpool como distribuidor exclusivo en el país. Esto significa que tanto en tiendas físicas como en la plataforma en línea de la cadena departamental se podrá adquirir el dispositivo.

La estrategia apunta a posicionar el ŌURA Ring como un gadget premium dentro del mercado mexicano de health tech.

¿Cuál es el precio del ŌURA Ring?

Aunque los precios pueden variar según el acabado y el tamaño, el ŌURA Ring se ubica en un rango premium, cercano a los $7,000–$9,000 pesos.

Este costo lo coloca por encima de la mayoría de las pulseras de actividad y en competencia directa con relojes inteligentes de gama alta como el Apple Watch o el Samsung Galaxy Watch.

La diferencia está en su formato discreto y en la profundidad de sus métricas de sueño y recuperación, que son su sello distintivo.

¿Qué datos reveló Oura sobre los mexicanos?

En el marco de su llegada, la compañía compartió estadísticas locales:

  • Los usuarios mexicanos duermen en promedio 7 horas con 6 minutos por noche, más que el promedio global (6h 50m).
  • Sin embargo, México figura entre los países con mayores niveles de estrés, lo que refuerza la narrativa de que el ŌURA Ring puede ser una herramienta útil para equilibrar descanso y bienestar.

Tabla comparativa: ŌURA Ring vs Apple Watch y Fitbit

Característica ŌURA Ring 4 Apple Watch Series 10 Fitbit Charge 6
Formato Anillo discreto Reloj inteligente Pulsera fitness
Métricas principales Sueño, estrés, recuperación, actividad Actividad, salud cardíaca, apps Actividad, sueño, frecuencia cardíaca
Número de métricas +50 +30 (dependiendo de apps) ~20
Duración de batería 4–7 días 18–36 horas 7–10 días
Precio en México (MXN) $7,000–$9,000 $9,999–$12,000 $3,500–$4,500
Disponibilidad Exclusivo en Liverpool Apple Store, distribuidores Tiendas electrónicas y retail
Público objetivo Usuarios que buscan discreción y datos de sueño Ecosistema Apple, apps y conectividad Fitness accesible y práctico

 

El ŌURA Ring aterriza en México: ¿qué significa para el mercado de salud digital?

Fuente: Sitio oficial de Liverpool: https://www.liverpool.com.mx/tienda/plp/Oura-Ring

 

Más contenido de reseñando.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *