La mejor TV para el mundial: ¿Samsung Neo QLED QN90C o LG OLED C3?

El Mundial de fútbol es quizá el evento que más detona las ventas de televisores en México. Miles de personas aprovechan ese “pretexto” para hacerse de una pantalla nueva por lo que salen a la cacería de la mejor TV para ver el torneo.

Ante esta situación, en reseñando.com, realizamos la comparación entre dos equipos manufacturados por dos gigantes de la tecnología: Samsung Neo QLED QN90C y LG OLED C3.

Ambos son referentes en sus categorías que ofrecen experiencias distintas que vale la pena analizar.

La mejor TV para el Mundial: ¿Qué ofrece la Samsung Neo QLED QN90C?

El modelo de Samsung apuesta por la tecnología MiniLED, que ofrece un brillo sobresaliente y un rendimiento espectacular en ambientes iluminados. Es ideal para quienes planean ver partidos durante el día o en salas con mucha luz. Su HDR10+ garantiza colores vibrantes y un contraste que resalta cada detalle del césped y las camisetas.

Además, su sistema operativo Tizen integra todas las apps de streaming necesarias para seguir el Mundial sin complicaciones.

La mejor TV para el Mundial: ¿Qué ofrece la LG OLED C3?

Por su parte, el LG OLED C3 brilla en otro terreno: los negros perfectos y colores más naturales gracias a su panel OLED. Es la opción ideal para partidos nocturnos o ambientes controlados, donde la inmersión es total. Su compatibilidad con Dolby Vision y su amplio ángulo de visión lo convierten en la mejor alternativa para reuniones con amigos, sin importar desde dónde se mire la pantalla.

El sistema webOS ofrece una interfaz intuitiva y rápida, perfecta para quienes buscan comodidad y fluidez.

Conclusión: ¿Cuál es la mejor TV para ver el Mundial?

La elección depende del escenario:

Samsung Neo QLED QN90C es la mejor opción para salas iluminadas y quienes buscan impacto visual con brillo y potencia.

es la mejor opción para salas iluminadas y quienes buscan impacto visual con brillo y potencia. LG OLED C3 es insuperable en ambientes oscuros y reuniones grandes, gracias a su contraste y ángulo de visión.

Ambos garantizan una experiencia de Mundial inolvidable, pero tu decisión debe alinearse con el espacio donde verás los partidos y el tipo de experiencia que buscas.

Tabla comparativa – Cuál es la mejor TV para ver el mundial

Característica Samsung Neo QLED QN90C LG OLED C3 Tecnología de panel MiniLED (Neo QLED) OLED (WOLED) Brillo máximo Muy alto, ideal en salas iluminadas Moderado, mejor en ambientes oscuros Contraste y negros Muy buenos, con ligero “blooming” Perfectos, negros absolutos Colores Vivos, HDR10+ Naturales, Dolby Vision Ángulo de visión Limitado Amplio Movimiento en deportes Fluido, gran manejo de escenas rápidas Superior, menos desenfoque Gaming 4K a 120Hz, bajo input lag 4K a 120Hz, mejor compatibilidad con G-Sync Sistema operativo Tizen webOS Precio en México (65”) $35,000–$55,000 MXN $28,000–$45,000 MXN

