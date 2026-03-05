MacBook Neo: Apple invade el segmento de laptops accesibles

Apple presentó oficialmente la MacBook Neo, una computadora portátil que marca un giro estratégico en su línea de productos.

Con un diseño compacto de 13 pulgadas, la firma busca conquistar a un público más amplio, especialmente estudiantes y usuarios que desean entrar al ecosistema Apple sin invertir en una MacBook Air o Pro.

En México, su llegada está programada para el 11 de marzo de 2026.

¿Cuáles son las características de la MacBook Neo?

La MacBook Neo integra el chip A18 Pro, optimizado para ofrecer un balance entre rendimiento y eficiencia energética. Su pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas promete colores vibrantes y nitidez, mientras que la batería alcanza hasta 16 horas de autonomía. El diseño mantiene la elegancia de Apple, con carcasa de aluminio y una paleta de colores fresca: rosa rubor, índigo, plata y amarillo cítrico.

¿Por qué la MacBook Neo es un hito para Apple?

Este lanzamiento representa un hito para la firma porque redefine su estrategia en el mercado de laptops. Hasta ahora, Apple había mantenido precios elevados en sus portátiles, posicionándolas como herramientas profesionales.

La MacBook Neo rompe ese paradigma al ofrecer una opción económica y accesible, compitiendo directamente con Chromebooks y PCs con Windows. Es la primera vez que Apple se abre de manera tan clara al segmento de entrada, lo que podría transformar la dinámica del mercado educativo y juvenil.

¿Cuándo llegará la MacBook Neo a México?

En México, la MacBook Neo de 256 GB tendrá un precio de $12,999 MXN, mientras que la versión de 512 GB con Magic Keyboard y Touch ID costará $14,999 MXN.

Su lanzamiento oficial será el 11 de marzo de 2026, con disponibilidad inmediata en tiendas Apple y distribuidores autorizados. Este rango de precios la coloca como la laptop más barata de la marca en el país, ampliando su alcance a nuevos consumidores.

¿Cómo se compara la nueva MacBook Neo con la MacBook Air M2?