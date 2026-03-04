Apple lanza el iPhone 17e

Tal como lo habíamos adelantado en reseñano.com, Apple presentó oficialmente el iPhone 17e, un modelo que busca equilibrar rendimiento y precio dentro de la nueva generación de smartphones de la compañía.

Con este dispositivo, la marca refuerza su estrategia de ofrecer alternativas más accesibles sin sacrificar potencia ni durabilidad.

¿Cuáles son las características del iPhone 17a?

El iPhone 17e integra el chip A19, diseñado para ofrecer un desempeño fluido incluso en videojuegos de alta exigencia y aplicaciones de edición en 4K. Su cámara Fusion de 48 MP mejora la captura nocturna y el video en alta definición, mientras que la pantalla Ceramic Shield 2 promete una resistencia tres veces mayor frente a rayones.

Entre sus novedades también destacan el puerto USB‑C, la carga inalámbrica rápida con MagSafe y un almacenamiento base de 256 GB, ampliable a 512 GB. Los colores disponibles son negro, blanco y un nuevo tono rosa.

¿Cuánto va a costar el iPhone 17a?

México se posiciona como el único país de Latinoamérica incluido en el lanzamiento inicial.

La preventa comenzó el 4 de marzo a las 8:15 a.m. (hora CDMX), mientras que la disponibilidad oficial está programada para el 11 de marzo.

Los precios confirmados son:

256 GB: $14,999 MXN

$14,999 MXN 512 GB: $19,999 MXN

En Estados Unidos, el modelo arranca desde $699 USD, consolidándose como la opción “económica” de la serie 17 frente a los modelos Pro.

Comparativa: iPhone 17e vs iPhone 17 estándar

Característica iPhone 17e iPhone 17 estándar Chip A19 A19 Pro Cámara principal Fusion 48 MP Fusion Pro 48 MP + telefoto Pantalla Ceramic Shield 2 Ceramic Shield 2 con ProMotion Almacenamiento base 256 GB 512 GB Colores disponibles Negro, blanco, rosa Negro, blanco, azul, verde Precio inicial (MXN) $14,999 $21,999 Precio inicial (USD) $699 $999

Este lanzamiento confirma la intención de Apple de ampliar su base de usuarios con un modelo que combina potencia y accesibilidad, manteniendo la identidad premium de la marca.

