Telmex aumenta la velocidad de Infinitum sin subir tarifas

Telmex anunció en marzo de 2026 un incremento significativo en la velocidad de Infinitum, su servicio de Internet. Esto aplica tanto para clientes residenciales como empresariales.

La mejora aplica de manera automática y no implica ningún aumento en las tarifas mensuales.

¿Cuál es las nueva velocidad de Infinitum?

Paquete anterior Nueva velocidad Precio mensual aproximado 80 Mbps 120 Mbps $389 MXN 100 Mbps 150 Mbps $449 MXN 150 Mbps 250 Mbps $549 MXN 250 Mbps 350 Mbps $699 MXN 350 Mbps 500 Mbps $899 MXN

(Precios estimados según paquetes residenciales Infinitum en México, marzo 2026)

¿Qué beneficios otorga a los usuarios la nueva velocidad de Infinitum?

Mismo precio, más velocidad: No hay incremento en la tarifa mensual.

No hay incremento en la tarifa mensual. Aplica a clientes actuales y nuevos: La actualización es automática.

La actualización es automática. Velocidades simétricas: Mejor rendimiento en videollamadas, streaming y cargas de archivos.

Mejor rendimiento en videollamadas, streaming y cargas de archivos. Promoción adicional: Domiciliando el pago, los clientes pueden elegir entre Netflix, HBO Max o F1 TV gratis por 6 meses.

Recomendaciones

Verifica tu velocidad: Haz un test de velocidad (ej. Speedtest) para confirmar que ya recibes la nueva capacidad. Aprovecha la simetría: Si trabajas con cargas pesadas (videos, backups en la nube), notarás una mejora sustancial. Compara beneficios: Aunque Telmex mejoró sus paquetes, conviene revisar ofertas de Izzi, Totalplay y Megacable para elegir la opción que mejor se adapte a tu hogar o negocio. Domicilia tu pago: Para aprovechar las promociones de entretenimiento incluidas.

Comparativa de precios y velocidades Internet en México (2026)

Proveedor Velocidad básica Precio aproximado Características Telmex Infinitum 150 Mbps (antes 100) $449 MXN Sin plazos forzosos, cobertura nacional, simetría en fibra óptica, promociones con Netflix/HBO Max/F1 TV Izzi 100 Mbps $450 MXN Paquetes con TV y telefonía, buena cobertura urbana, pero velocidades no siempre simétricas Totalplay 150 Mbps $500 MXN Internet simétrico, atención al cliente destacada, pero con plazos forzosos y cargos extra por excedentes Telmex (paquete superior) 250 Mbps (antes 150) $549 MXN Mejor relación velocidad/precio, cobertura amplia Totalplay (paquete superior) 250 Mbps $650 MXN Internet simétrico, estabilidad alta, pero más caro

Ventajas y desventajas

Telmex Infinitum Mejor relación velocidad/precio tras el aumento gratuito. Sin plazos forzosos y cobertura nacional. Atención al cliente menos ágil que Totalplay.

Izzi Paquetes integrados con TV y telefonía. Velocidades no siempre simétricas, estabilidad variable.

Totalplay Internet simétrico y servicio al cliente mejor valorado. Más caro y con plazos forzosos; cargos extra por excedentes.



Recomendaciones

Si buscas el mejor precio por velocidad: Telmex Infinitum es la opción más equilibrada en CDMX tras el aumento gratuito. Si valoras atención al cliente y simetría: Totalplay es superior, aunque más caro. Si quieres un paquete con TV y telefonía: Izzi puede ser conveniente, pero revisa la estabilidad en tu zona. Verifica cobertura local: La disponibilidad de fibra óptica varía por colonia; confirma antes de contratar.

Fuente: Telmex: Telmex – Infinitum

Más contenido de reseñando.com