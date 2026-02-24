Qué esperar del evento Galaxy Unpacked 2026

El próximo miércoles 25 de febrero de 2026, Samsung celebrará su tradicional Galaxy Unpacked, uno de los eventos tecnológicos más esperados del año. La cita será a las 12:00 p.m. (hora del centro de México) y se transmitirá en vivo desde San Francisco para todo el mundo.

Qué innovaciones que se esperan en el Galaxy Unpacked

Serie Galaxy S26 : Se presentarán oficialmente los modelos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, con mejoras en cámaras, pantallas OLED más brillantes y funciones avanzadas de inteligencia artificial.

: Se presentarán oficialmente los modelos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, con mejoras en cámaras, pantallas OLED más brillantes y funciones avanzadas de inteligencia artificial. Ecosistema Galaxy más inteligente : Se espera que Samsung refuerce su estrategia de dispositivos interconectados, incluyendo wearables como el Galaxy Ring 2 , orientados a una experiencia más personalizada y adaptativa.

: Se espera que Samsung refuerce su estrategia de dispositivos interconectados, incluyendo wearables como el , orientados a una experiencia más personalizada y adaptativa. Auriculares de nueva generación: Además de los smartphones, podrían anunciarse nuevos accesorios de audio con integración de IA para mejorar la experiencia móvil.

Cómo seguir el Galaxy Unpacked en vivo

Samsung ha preparado múltiples canales para que los usuarios puedan ser parte del lanzamiento en tiempo real:

Por qué no perderse Galaxy Unpacked 2026

Este evento no es solo un lanzamiento de productos: representa la declaración estratégica de Samsung sobre el futuro de la innovación móvil, donde hardware y software convergen para dar paso a la era de los AI phones.

Mas contenido de reseñando.com