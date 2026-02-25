Todo lo que sabemos sobre el iPhone 18 y el 18 Pro

Los rumores sobre la próxima generación de los equipos de Apple, el iPhone 18, han comenzado a marcar la agenda tecnológica del año.

Apple planea un lanzamiento escalonado que incluirá los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max en septiembre de 2026, junto con el esperado iPhone plegable, mientras que los modelos estándar (iPhone 18 y 18e) llegarán en la primavera de 2027.

Los analistas señalan que esta generación podría representar un salto significativo en diseño y fotografía móvil.

El iPhone 18 Pro se perfila como el modelo más innovador, con mejoras en pantalla, cámaras y rendimiento, mientras que el iPhone 18 estándar mantendría un enfoque más accesible, aunque con menos novedades de hardware.

¿Qué esperar del iPhone 18 y iPhone 18 Pro?

Característica iPhone 18 (estándar) iPhone 18 Pro Fecha de lanzamiento Primavera 2027 Septiembre 2026 Pantalla OLED tradicional, notch o Dynamic Island estándar Pantalla con Dynamic Island más pequeño; rumores de Face ID bajo pantalla Procesador A20 chip A20 Pro chip (más potente y eficiente) Cámara trasera Sistema dual mejorado Sistema triple con lente de apertura variable y sensores más grandes Cámara frontal Notch/Dynamic Island Posible integración bajo pantalla o isla reducida Diseño Continuista respecto al iPhone 17 Refinado, con acabados premium y nuevos colores (burgundy, púrpura, marrón) Autonomía Mejorada respecto al iPhone 17 Mayor batería y optimización energética Innovaciones destacadas Continuidad y accesibilidad Fotografía “de cámara real”, mayor rendimiento gráfico, posible Face ID invisible

Estrategia de lanzamiento

Apple busca diferenciar claramente su gama iPhone18: los modelos Pro serán los primeros en llegar al mercado, reforzando su carácter aspiracional y tecnológico, mientras que los modelos estándar se reservarán para un público más amplio y con menor presupuesto.

Fuentes consultadas

Nuestra cobertura sobre smartphones