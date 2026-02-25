Todo lo que sabemos sobre el iPhone 18 y el 18 Pro

Los rumores sobre la próxima generación de los equipos de Apple, el iPhone 18, han comenzado a marcar la agenda tecnológica del año.
Apple planea un lanzamiento escalonado que incluirá los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max en septiembre de 2026, junto con el esperado iPhone plegable, mientras que los modelos estándar (iPhone 18 y 18e) llegarán en la primavera de 2027.
Los analistas señalan que esta generación podría representar un salto significativo en diseño y fotografía móvil.
El iPhone 18 Pro se perfila como el modelo más innovador, con mejoras en pantalla, cámaras y rendimiento, mientras que el iPhone 18 estándar mantendría un enfoque más accesible, aunque con menos novedades de hardware.
¿Qué esperar del iPhone 18 y iPhone 18 Pro?
|Característica
|iPhone 18 (estándar)
|iPhone 18 Pro
|Fecha de lanzamiento
|Primavera 2027
|Septiembre 2026
|Pantalla
|OLED tradicional, notch o Dynamic Island estándar
|Pantalla con Dynamic Island más pequeño; rumores de Face ID bajo pantalla
|Procesador
|A20 chip
|A20 Pro chip (más potente y eficiente)
|Cámara trasera
|Sistema dual mejorado
|Sistema triple con lente de apertura variable y sensores más grandes
|Cámara frontal
|Notch/Dynamic Island
|Posible integración bajo pantalla o isla reducida
|Diseño
|Continuista respecto al iPhone 17
|Refinado, con acabados premium y nuevos colores (burgundy, púrpura, marrón)
|Autonomía
|Mejorada respecto al iPhone 17
|Mayor batería y optimización energética
|Innovaciones destacadas
|Continuidad y accesibilidad
|Fotografía “de cámara real”, mayor rendimiento gráfico, posible Face ID invisible
Estrategia de lanzamiento
Apple busca diferenciar claramente su gama iPhone18: los modelos Pro serán los primeros en llegar al mercado, reforzando su carácter aspiracional y tecnológico, mientras que los modelos estándar se reservarán para un público más amplio y con menor presupuesto.
