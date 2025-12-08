Nintendo anuncia juegos gratis para Switch en México: así puedes obtenerlos

La sorpresa navideña de Nintendo: juegos gratis para Switch

Nintendo, en colaboración con la editorial independiente No Gravity Games, ha lanzado la campaña Switchmas Giveaway 2025, una promoción especial de fin de año que permitirá a los usuarios de Nintendo Switch y Switch 2 descargar varios juegos de manera gratuita.

¿Cómo funciona la promoción?

Duración: A partir del 12 de diciembre de 2025 , cada día se liberará un juego gratuito.

A partir del , cada día se liberará un juego gratuito. Mecánica: Los usuarios deben reclamar el título en la Nintendo eShop dentro de un periodo de 24 horas (de 09:00 a 08:59 del día siguiente).

Los usuarios deben reclamar el título en la dentro de un periodo de 24 horas (de 09:00 a 08:59 del día siguiente). Condición: Si un jugador se salta un día, la cadena se rompe y no podrá acceder a los siguientes juegos gratuitos.

Si un jugador se salta un día, la cadena se rompe y no podrá acceder a los siguientes juegos gratuitos. Región: Es necesario tener una cuenta con región americana para participar.

Juegos disponibles

La campaña incluye entre 9 y 11 títulos gratuitos, dependiendo de la región y la continuidad del usuario. Entre ellos destacan propuestas indie y juegos de aventura publicados por No Gravity Games, pensados para ampliar la biblioteca de los jugadores sin costo adicional.

Pasos para obtenerlos

Accede a la Nintendo eShop desde tu consola Switch o Switch 2. Inicia sesión con tu cuenta (región americana). Busca el juego del día dentro de la sección de promociones. Descárgalo gratis antes de que termine el plazo de 24 horas. Repite el proceso diariamente para mantener la cadena y desbloquear todos los títulos.

Consideraciones importantes

Los juegos son por tiempo limitado , por lo que es crucial no olvidar reclamarlos cada día.

, por lo que es crucial no olvidar reclamarlos cada día. La promoción está ligada a la campaña de No Gravity Games , no a todos los títulos de Nintendo.

, no a todos los títulos de Nintendo. Si pierdes un día, no podrás acceder a los siguientes juegos gratuitos.

La campaña Switchmas Giveaway 2025 representa una oportunidad única para los jugadores de Nintendo en México: ampliar su catálogo sin costo y disfrutar de nuevas experiencias durante la temporada navideña.

Con un poco de disciplina diaria, los usuarios podrán reclamar hasta una decena de juegos gratuitos y cerrar el año con diversión asegurada.

