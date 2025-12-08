Nintendo anuncia juegos gratis para Switch en México: así puedes obtenerlos

La sorpresa navideña de Nintendo: juegos gratis para Switch
Nintendo, en colaboración con la editorial independiente No Gravity Games, ha lanzado la campaña Switchmas Giveaway 2025, una promoción especial de fin de año que permitirá a los usuarios de Nintendo Switch y Switch 2 descargar varios juegos de manera gratuita.
¿Cómo funciona la promoción?
- Duración: A partir del 12 de diciembre de 2025, cada día se liberará un juego gratuito.
- Mecánica: Los usuarios deben reclamar el título en la Nintendo eShop dentro de un periodo de 24 horas (de 09:00 a 08:59 del día siguiente).
- Condición: Si un jugador se salta un día, la cadena se rompe y no podrá acceder a los siguientes juegos gratuitos.
- Región: Es necesario tener una cuenta con región americana para participar.
Juegos disponibles
La campaña incluye entre 9 y 11 títulos gratuitos, dependiendo de la región y la continuidad del usuario. Entre ellos destacan propuestas indie y juegos de aventura publicados por No Gravity Games, pensados para ampliar la biblioteca de los jugadores sin costo adicional.
Pasos para obtenerlos
- Accede a la Nintendo eShop desde tu consola Switch o Switch 2.
- Inicia sesión con tu cuenta (región americana).
- Busca el juego del día dentro de la sección de promociones.
- Descárgalo gratis antes de que termine el plazo de 24 horas.
- Repite el proceso diariamente para mantener la cadena y desbloquear todos los títulos.
Consideraciones importantes
- Los juegos son por tiempo limitado, por lo que es crucial no olvidar reclamarlos cada día.
- La promoción está ligada a la campaña de No Gravity Games, no a todos los títulos de Nintendo.
- Si pierdes un día, no podrás acceder a los siguientes juegos gratuitos.
La campaña Switchmas Giveaway 2025 representa una oportunidad única para los jugadores de Nintendo en México: ampliar su catálogo sin costo y disfrutar de nuevas experiencias durante la temporada navideña.
Con un poco de disciplina diaria, los usuarios podrán reclamar hasta una decena de juegos gratuitos y cerrar el año con diversión asegurada.