Llega la nueva serie Nubia V80 a México

La marca Nubia ha presentado en México sus dos nuevos modelos: Nubia V80 Design y Nubia V80 Pro, ambos pensados para competir en la gama de entrada y media con características que destacan por diseño, rendimiento y funciones de inteligencia artificial.

Nubia V80 Design

Diseño ultradelgado: 7.7 mm de grosor y 191 gramos de peso, más ligero que generaciones anteriores.

7.7 mm de grosor y 191 gramos de peso, más ligero que generaciones anteriores. Pantalla: 6.75 pulgadas, resolución High-Res, 317 PPI y hasta 1000 nits de brillo, con tasa de refresco de 120 Hz.

6.75 pulgadas, resolución High-Res, 317 PPI y hasta 1000 nits de brillo, con tasa de refresco de 120 Hz. Estética: Disponible en azul, rosa y negro, con un cuerpo plano y bordes metálicos que recuerdan al estilo del iPhone.

Disponible en azul, rosa y negro, con un cuerpo plano y bordes metálicos que recuerdan al estilo del iPhone. Batería: 5,000 mAh para uso prolongado.

5,000 mAh para uso prolongado. Botón dedicado a IA: Permite activar funciones inteligentes como traducción en vivo y herramientas antifraude.

Nubia V80 Pro

Cámara principal: Sensor de 108 MP para fotografía avanzada.

Sensor de 108 MP para fotografía avanzada. Memoria y rendimiento: Mayor capacidad de almacenamiento y funciones potenciadas por IA.

Mayor capacidad de almacenamiento y funciones potenciadas por IA. Software: Android 16 de fábrica, lo que lo coloca por delante de muchos competidores en actualizaciones.

Android 16 de fábrica, lo que lo coloca por delante de muchos competidores en actualizaciones. Carga Bypass: Tecnología pensada para gamers, que permite alimentar el dispositivo directamente sin calentar la batería.

Precio y disponibilidad

Nubia V80 Design: Desde $3,799 MXN .

Desde . Nubia V80 Pro: Menos de $5,500 MXN .

Menos de . Dónde comprar: Ya disponibles en la tienda oficial de Nubia en Amazon México y distribuidores autorizados, con garantía local.

La llegada de la serie V80 representa una apuesta fuerte en la gama media accesible, ofreciendo características que antes estaban reservadas para modelos de gama alta: pantallas de 120 Hz, brillo de 1000 nits y Android 16 de fábrica.

Además, el botón dedicado a IA democratiza funciones avanzadas, lo que puede atraer a usuarios que buscan innovación sin pagar precios de flagship.

