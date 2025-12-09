The Roku Channel llega a navegadores web en México: Más de 100 canales de TV en vivo

La experiencia de streaming en México acaba de dar un giro importante. The Roku Channel, la plataforma gratuita de Roku, ahora puede disfrutarse directamente desde cualquier navegador web, sin necesidad de contar con un dispositivo Roku o una televisión inteligente de la marca.

Esta expansión marca un paso decisivo en la estrategia de la compañía: democratizar el acceso al entretenimiento gratuito y competir de manera más directa con otros servicios de canales FAST como Pluto TV y Tubi.

Un catálogo amplio y diverso

Desde su llegada a México en 2022, The Roku Channel se ha consolidado como una opción atractiva para quienes buscan contenido gratuito. Hoy, la plataforma ofrece:

Más de 100 canales de televisión en vivo , incluyendo señales nacionales como Azteca UNO y Milenio.

, incluyendo señales nacionales como Azteca UNO y Milenio. Más de 70,000 títulos bajo demanda , que abarcan películas, series y programas de televisión.

, que abarcan películas, series y programas de televisión. Producciones exclusivas bajo el sello Roku Originals, como Weird: The Al Yankovic Story.

Todo este contenido está disponible en español, ya sea doblado o subtitulado, lo que garantiza una experiencia inclusiva para audiencias diversas.

Acceso sin barreras

La gran novedad es que ahora basta con abrir un navegador como Chrome, Safari o Edge para acceder a la plataforma. Esto significa que cualquier computadora, tableta o teléfono móvil puede convertirse en una televisión gratuita, eliminando la dependencia del hardware propietario de Roku. Aunque el sistema sugiere crear una cuenta, la reproducción de contenido es funcional incluso sin iniciar sesión, lo que refuerza la idea de accesibilidad total.

Competencia en el mercado FAST

El modelo FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) se ha convertido en una tendencia global. Plataformas como Pluto TV y Tubi han demostrado que los usuarios valoran el acceso gratuito a contenidos variados, financiados por publicidad. Con esta expansión, Roku se posiciona como uno de los jugadores más fuertes en México, ofreciendo una parrilla digital robusta y competitiva.

Implicaciones para los usuarios en México

La llegada de The Roku Channel a navegadores web representa:

Mayor flexibilidad : los usuarios pueden ver contenido en cualquier dispositivo, dentro o fuera de casa.

: los usuarios pueden ver contenido en cualquier dispositivo, dentro o fuera de casa. Acceso inmediato : sin necesidad de instalar aplicaciones ni adquirir dispositivos adicionales.

: sin necesidad de instalar aplicaciones ni adquirir dispositivos adicionales. Oferta cultural ampliada: al integrar canales nacionales y producciones internacionales, se fortalece la diversidad de contenidos disponibles.

Además, esta apertura refuerza el compromiso de Roku de hacer el entretenimiento gratuito más accesible para todos los usuarios del país, un mensaje que resuena especialmente en un mercado donde la competencia por la atención del público es cada vez más intensa.

Para quienes buscan una alternativa sin costo y con gran diversidad, su navegador web acaba de convertirse en una puerta abierta al entretenimiento.

Más contenido de reseñando.com