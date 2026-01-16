Apple Creator Studio por 149 pesos al mes en México

El 28 de enero de 2026, Apple pondrá a disposición en la App Store mexicana su nuevo servicio Apple Creator Studio, una suscripción que integra las principales aplicaciones profesionales de su ecosistema.
Por primera vez, los usuarios podrán acceder a herramientas como Final Cut Pro, Logic Pro, Motion, Compressor, MainStage y Pixelmator Pro pagando una tarifa mensual fija.
Este lanzamiento no solo abre una puerta al acceso a software creativo de alto nivel, sino que también redefine la estrategia de Apple frente a competidores como Adobe Creative Cloud y DaVinci Resolve.
¿Qué incluye Apple Creator Studio?
La suscripción reúne aplicaciones que antes se adquirían por separado, con precios elevados:
- Final Cut Pro: edición de video profesional.
- Motion: animación y efectos visuales.
- Compressor: exportación y procesamiento avanzado de video.
- Logic Pro: producción musical de nivel industrial.
- MainStage: soporte para presentaciones y conciertos en vivo.
- Pixelmator Pro: edición y retoque de imagen.
- Funciones premium en Keynote, Pages y Numbers: integración con IA para productividad.
Innovaciones con IA
Apple ha integrado funciones de inteligencia artificial en Apple Creator Studio:
- Búsqueda Visual en imágenes.
- Chord ID para análisis musical.
- Automatización de edición de video para acelerar flujos de trabajo.
Estas herramientas buscan competir directamente con Adobe Sensei y otras plataformas que ya usan IA para optimizar procesos creativos.
Precio y disponibilidad
- Costo mensual: 149 pesos.
- Costo anual: 1,490 pesos.
- Plan estudiantil: 49 pesos al mes.
- Disponibilidad: desde el 28 de enero de 2026 en la App Store.
- Promociones: un mes gratis para nuevos suscriptores y hasta tres meses sin costo al comprar ciertos modelos de Mac o iPad.
Comparativo con la competencia
|Servicio
|Precio mensual en México
|Apps incluidas
|Público objetivo
|Apple Creator Studio
|$149
|Video, música, imagen, productividad
|Creadores independientes, estudiantes
|Adobe Creative Cloud (Individual)
|$1,300 aprox.
|Photoshop, Premiere, Illustrator, After Effects
|Profesionales creativos
|DaVinci Resolve Studio
|Pago único $6,000
|Edición de video, color, audio
|Cineastas, postproducción
|FL Studio Producer Edition
|$3,000 pago único
|Producción musical
|Músicos y productores
El lanzamiento de Apple Creator Studio en México marca un antes y un después en el acceso a software creativo. Por 149 pesos al mes, los usuarios obtienen un paquete completo de edición de video, música e imagen, con integración de IA y funciones premium.
Este movimiento no solo democratiza la creatividad digital, sino que también posiciona a Apple como un competidor directo de Adobe y otras suites profesionales.
Para estudiantes, freelancers y creadores independientes en México, Creator Studio representa una oportunidad única de acceder a herramientas de nivel industrial a un precio accesible.