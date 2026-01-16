Apps

Apple Creator Studio por 149 pesos al mes en México

enero 16, 2026
Reseñando

El 28 de enero de 2026, Apple pondrá a disposición en la App Store mexicana su nuevo servicio Apple Creator Studio, una suscripción que integra las principales aplicaciones profesionales de su ecosistema.

Por primera vez, los usuarios podrán acceder a herramientas como Final Cut Pro, Logic Pro, Motion, Compressor, MainStage y Pixelmator Pro pagando una tarifa mensual fija.

Este lanzamiento no solo abre una puerta al acceso a software creativo de alto nivel, sino que también redefine la estrategia de Apple frente a competidores como Adobe Creative Cloud y DaVinci Resolve.

¿Qué incluye Apple Creator Studio?

La suscripción reúne aplicaciones que antes se adquirían por separado, con precios elevados:

  • Final Cut Pro: edición de video profesional.
  • Motion: animación y efectos visuales.
  • Compressor: exportación y procesamiento avanzado de video.
  • Logic Pro: producción musical de nivel industrial.
  • MainStage: soporte para presentaciones y conciertos en vivo.
  • Pixelmator Pro: edición y retoque de imagen.
  • Funciones premium en Keynote, Pages y Numbers: integración con IA para productividad.

Innovaciones con IA

Apple ha integrado funciones de inteligencia artificial en Apple Creator Studio:

  • Búsqueda Visual en imágenes.
  • Chord ID para análisis musical.
  • Automatización de edición de video para acelerar flujos de trabajo.

Estas herramientas buscan competir directamente con Adobe Sensei y otras plataformas que ya usan IA para optimizar procesos creativos.

Precio y disponibilidad

  • Costo mensual: 149 pesos.
  • Costo anual: 1,490 pesos.
  • Plan estudiantil: 49 pesos al mes.
  • Disponibilidad: desde el 28 de enero de 2026 en la App Store.
  • Promociones: un mes gratis para nuevos suscriptores y hasta tres meses sin costo al comprar ciertos modelos de Mac o iPad.

Comparativo con la competencia

Servicio Precio mensual en México Apps incluidas Público objetivo
Apple Creator Studio $149 Video, música, imagen, productividad Creadores independientes, estudiantes
Adobe Creative Cloud (Individual) $1,300 aprox. Photoshop, Premiere, Illustrator, After Effects Profesionales creativos
DaVinci Resolve Studio Pago único $6,000 Edición de video, color, audio Cineastas, postproducción
FL Studio Producer Edition $3,000 pago único Producción musical Músicos y productores

El lanzamiento de Apple Creator Studio en México marca un antes y un después en el acceso a software creativo. Por 149 pesos al mes, los usuarios obtienen un paquete completo de edición de video, música e imagen, con integración de IA y funciones premium.

Este movimiento no solo democratiza la creatividad digital, sino que también posiciona a Apple como un competidor directo de Adobe y otras suites profesionales.

Para estudiantes, freelancers y creadores independientes en México, Creator Studio representa una oportunidad única de acceder a herramientas de nivel industrial a un precio accesible.

 

