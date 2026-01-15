iPhone 18: Rumores, filtraciones y expectativas para 2026 2027

Apenas unos meses después de la llegada del iPhone 17, los rumores sobre el iPhone 18 ya dominan la conversación tecnológica.

Según reportes de medios como Macworld, CNET y MacRumors, la compañía planea un salto significativo en diseño y funcionalidad.

Principales novedades filtradas

Diseño y pantalla

Cámara frontal y Face ID bajo la pantalla en los modelos Pro y Pro Max, eliminando el notch o la Dynamic Island.

en los modelos Pro y Pro Max, eliminando el notch o la Dynamic Island. Se habla de un frontal completamente limpio , lo que marcaría un cambio estético profundo.

, lo que marcaría un cambio estético profundo. Rumores de un modelo transparente y un iPhone plegable, que sería la primera incursión de Apple en este formato.

Modelos y variantes

La línea incluiría hasta seis versiones : iPhone 18, iPhone 18e (económico), iPhone 18 Air (más delgado), iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el nuevo iPhone 18 Fold .

: iPhone 18, iPhone 18e (económico), iPhone 18 Air (más delgado), iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el nuevo . Esto ampliaría la oferta para distintos segmentos de mercado, desde usuarios premium hasta quienes buscan un dispositivo más accesible.

Hardware y rendimiento

El chip A20 Pro de 2 nm promete mejoras en potencia, eficiencia energética e integración de inteligencia artificial.

promete mejoras en potencia, eficiencia energética e integración de inteligencia artificial. Cámaras con apertura variable en la gama Pro, lo que permitiría mayor versatilidad en fotografía.

en la gama Pro, lo que permitiría mayor versatilidad en fotografía. Mejoras en batería y autonomía, un punto clave en la competencia actual.

Colores y estética

Nuevos colores filtrados: burdeos, morado y marrón , además de las opciones clásicas.

, además de las opciones clásicas. Apple busca diferenciar la gama premium con tonos más sofisticados.

Calendario de lanzamiento

Se especula con un lanzamiento dividido : Septiembre de 2026: iPhone 18 Pro, Pro Max y Fold. Febrero/marzo de 2027: iPhone 18, 18e y Air.

: Esta estrategia permitiría mantener la atención del mercado durante más tiempo.

Comparativa de rumores clave

Aspecto iPhone 17 (2025) iPhone 18 (rumores 2026‑27) Cámara frontal Notch/Dynamic Island Oculta bajo pantalla Chip A19 A20 Pro (2 nm) Modelos Base, Air, Pro, Pro Max Hasta 6, incluyendo plegable Colores Estándar + Air delgado Burdeos, morado, marrón Lanzamiento Septiembre 2025 Septiembre 2026 + Febrero 2027

A considerar:

Precio: aunque no hay filtraciones de aumentos, un modelo plegable podría superar los $2,000 USD.

aunque no hay filtraciones de aumentos, un modelo plegable podría superar los $2,000 USD. Producción: la tecnología de cámara bajo pantalla aún enfrenta retos de calidad en otros fabricantes.

la tecnología de cámara bajo pantalla aún enfrenta retos de calidad en otros fabricantes. Aceptación del mercado: los usuarios tradicionales podrían resistirse a cambios radicales como el diseño transparente o el plegable.

los usuarios tradicionales podrían resistirse a cambios radicales como el diseño transparente o el plegable. Competencia: Samsung y otras marcas ya tienen experiencia en plegables, lo que obliga a Apple a ofrecer un producto superior.

El iPhone 18 representa una apuesta estratégica de Apple: rediseñar su producto estrella para un mercado que exige innovación real.

Con cámara y Face ID bajo pantalla, un modelo plegable y el chip A20 Pro, la compañía busca marcar un nuevo estándar en la industria.

Aunque los rumores deben tomarse con cautela, las filtraciones sugieren que el iPhone 18 será más que una evolución: será un salto generacional que redefinirá la experiencia móvil.

Nuestra cobertura en smartphones