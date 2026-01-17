Bocinas

Xiaomi Sound Pocket: La bocina portátil que conquistó México

enero 17, 2026
La Xiaomi Sound Pocket se ha convertido en una de las bocinas portátiles más vendidas en México gracias a su diseño compacto, resistencia al agua y precio accesible.

He aquí una relación de sus principales características:

  • Diseño compacto y ligero:
    Dimensiones de 90.8 × 74.4 × 42.6 mm y un peso aproximado de 200 g, ideal para llevar en la mochila o incluso en el bolsillo.
  • Sonido envolvente de 5 W:
    Potencia suficiente para reuniones pequeñas y uso personal, con rango de frecuencia de 100 Hz a 20 KHz.
  • Bluetooth 5.4:
    Conectividad estable y rápida, con alcance de hasta 25 metros.
  • Resistencia IP67:
    A prueba de polvo y agua, perfecta para exteriores y actividades al aire libre.
  • Batería de larga duración:
    Autonomía de hasta 10 horas con una sola carga (al 40% de volumen), recargable en 3 horas.
  • Funciones extra:
    • Micrófono integrado para llamadas manos libres.
    • Compatibilidad con True Wireless Stereo (TWS) para enlazar dos bocinas y crear sonido estéreo.

¿Cómo fue recibida?

  • En Mercado Libre México, la Xiaomi Sound Pocket acumula más de 100,000 ventas confirmadas y una calificación promedio de 4.8 estrellas con más de 17,000 reseñas.
  • Se ha posicionado como una de las bocinas más vendidas en el segmento económico, compitiendo directamente con modelos de JBL y Tronsmart.
  • Su éxito radica en la combinación de precio accesible, diseño portátil y resistencia al agua, lo que la convierte en una opción preferida para jóvenes y usuarios que buscan practicidad.

Precio en México

  • Precio oficial en Xiaomi México: $379 pesos.
  • Precio en plataformas de e-commerce: entre $355 y $399 MXN, dependiendo de promociones y vendedores.
  • Disponible en colores negro, azul grisáceo y rosa, lo que amplía su atractivo estético.

Características Xiaomi Sound Pocket (MDZ-37-DB)

Característica Detalle
Dimensiones 90.8 × 74.4 × 42.6 mm
Peso ~200 g
Potencia de salida 5 W
Rango de frecuencia 100 Hz – 20 KHz
Conectividad Bluetooth 5.4
Alcance inalámbrico Hasta 25 m
Resistencia Certificación IP67 (a prueba de polvo y agua)
Batería Hasta 10 horas de reproducción (al 40% de volumen)
Tiempo de carga ~3 horas
Funciones extra Micrófono integrado para llamadas, compatibilidad TWS (True Wireless Stereo)
Colores disponibles Negro, azul grisáceo, rosa
Precio en México $355 – $399 pesos (dependiendo de tienda y promociones)

La Xiaomi Sound Pocket (MDZ-37-DB) es una bocina portátil que ha logrado conquistar el mercado mexicano gracias a su equilibrio entre precio, diseño y funcionalidad.

Con más de 100,000 ventas, se posiciona como una de las opciones más confiables y accesibles para quienes buscan música en cualquier lugar sin gastar demasiado.

 

