Xiaomi Sound Pocket: La bocina portátil que conquistó México

La Xiaomi Sound Pocket se ha convertido en una de las bocinas portátiles más vendidas en México gracias a su diseño compacto, resistencia al agua y precio accesible.

He aquí una relación de sus principales características:

Diseño compacto y ligero :

Dimensiones de 90.8 × 74.4 × 42.6 mm y un peso aproximado de 200 g , ideal para llevar en la mochila o incluso en el bolsillo.

Potencia suficiente para reuniones pequeñas y uso personal, con rango de frecuencia de 100 Hz a 20 KHz .

Conectividad estable y rápida, con alcance de hasta 25 metros .

A prueba de polvo y agua, perfecta para exteriores y actividades al aire libre.

Autonomía de hasta 10 horas con una sola carga (al 40% de volumen), recargable en 3 horas .

Funciones extra : Micrófono integrado para llamadas manos libres. Compatibilidad con True Wireless Stereo (TWS) para enlazar dos bocinas y crear sonido estéreo.

¿Cómo fue recibida?

En Mercado Libre México , la Xiaomi Sound Pocket acumula más de 100,000 ventas confirmadas y una calificación promedio de 4.8 estrellas con más de 17,000 reseñas .

Se ha posicionado como una de las bocinas más vendidas en el segmento económico , compitiendo directamente con modelos de JBL y Tronsmart .

, compitiendo directamente con modelos de y . Su éxito radica en la combinación de precio accesible, diseño portátil y resistencia al agua, lo que la convierte en una opción preferida para jóvenes y usuarios que buscan practicidad.

Precio en México

Precio oficial en Xiaomi México : $379 pesos .

Precio en plataformas de e-commerce : entre $355 y $399 MXN , dependiendo de promociones y vendedores.

: entre , dependiendo de promociones y vendedores. Disponible en colores negro, azul grisáceo y rosa, lo que amplía su atractivo estético.

Características Xiaomi Sound Pocket (MDZ-37-DB)

Característica Detalle Dimensiones 90.8 × 74.4 × 42.6 mm Peso ~200 g Potencia de salida 5 W Rango de frecuencia 100 Hz – 20 KHz Conectividad Bluetooth 5.4 Alcance inalámbrico Hasta 25 m Resistencia Certificación IP67 (a prueba de polvo y agua) Batería Hasta 10 horas de reproducción (al 40% de volumen) Tiempo de carga ~3 horas Funciones extra Micrófono integrado para llamadas, compatibilidad TWS (True Wireless Stereo) Colores disponibles Negro, azul grisáceo, rosa Precio en México $355 – $399 pesos (dependiendo de tienda y promociones)

La Xiaomi Sound Pocket (MDZ-37-DB) es una bocina portátil que ha logrado conquistar el mercado mexicano gracias a su equilibrio entre precio, diseño y funcionalidad.

Con más de 100,000 ventas, se posiciona como una de las opciones más confiables y accesibles para quienes buscan música en cualquier lugar sin gastar demasiado.

