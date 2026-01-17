Xiaomi Sound Pocket: La bocina portátil que conquistó México

La Xiaomi Sound Pocket se ha convertido en una de las bocinas portátiles más vendidas en México gracias a su diseño compacto, resistencia al agua y precio accesible.
He aquí una relación de sus principales características:
- Diseño compacto y ligero:
Dimensiones de 90.8 × 74.4 × 42.6 mm y un peso aproximado de 200 g, ideal para llevar en la mochila o incluso en el bolsillo.
- Sonido envolvente de 5 W:
Potencia suficiente para reuniones pequeñas y uso personal, con rango de frecuencia de 100 Hz a 20 KHz.
- Bluetooth 5.4:
Conectividad estable y rápida, con alcance de hasta 25 metros.
- Resistencia IP67:
A prueba de polvo y agua, perfecta para exteriores y actividades al aire libre.
- Batería de larga duración:
Autonomía de hasta 10 horas con una sola carga (al 40% de volumen), recargable en 3 horas.
- Funciones extra:
- Micrófono integrado para llamadas manos libres.
- Compatibilidad con True Wireless Stereo (TWS) para enlazar dos bocinas y crear sonido estéreo.
¿Cómo fue recibida?
- En Mercado Libre México, la Xiaomi Sound Pocket acumula más de 100,000 ventas confirmadas y una calificación promedio de 4.8 estrellas con más de 17,000 reseñas.
- Se ha posicionado como una de las bocinas más vendidas en el segmento económico, compitiendo directamente con modelos de JBL y Tronsmart.
- Su éxito radica en la combinación de precio accesible, diseño portátil y resistencia al agua, lo que la convierte en una opción preferida para jóvenes y usuarios que buscan practicidad.
Precio en México
- Precio oficial en Xiaomi México: $379 pesos.
- Precio en plataformas de e-commerce: entre $355 y $399 MXN, dependiendo de promociones y vendedores.
- Disponible en colores negro, azul grisáceo y rosa, lo que amplía su atractivo estético.
Características Xiaomi Sound Pocket (MDZ-37-DB)
|Característica
|Detalle
|Dimensiones
|90.8 × 74.4 × 42.6 mm
|Peso
|~200 g
|Potencia de salida
|5 W
|Rango de frecuencia
|100 Hz – 20 KHz
|Conectividad
|Bluetooth 5.4
|Alcance inalámbrico
|Hasta 25 m
|Resistencia
|Certificación IP67 (a prueba de polvo y agua)
|Batería
|Hasta 10 horas de reproducción (al 40% de volumen)
|Tiempo de carga
|~3 horas
|Funciones extra
|Micrófono integrado para llamadas, compatibilidad TWS (True Wireless Stereo)
|Colores disponibles
|Negro, azul grisáceo, rosa
|Precio en México
|$355 – $399 pesos (dependiendo de tienda y promociones)
La Xiaomi Sound Pocket (MDZ-37-DB) es una bocina portátil que ha logrado conquistar el mercado mexicano gracias a su equilibrio entre precio, diseño y funcionalidad.
Con más de 100,000 ventas, se posiciona como una de las opciones más confiables y accesibles para quienes buscan música en cualquier lugar sin gastar demasiado.