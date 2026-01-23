TikTok asegura su futuro en Estados Unidos

Se ha alcanzado un acuerdo histórico que garantiza la continuidad de TikTok en Estados Unidos, tras años de tensiones políticas y legales.

La solución fue la creación de una nueva entidad llamada TikTok USDS (United States Digital Services), controlada mayoritariamente por inversores no chinos como Oracle, MGX, Silver Lake y la firma personal de Michael Dell.

Con ello, se evita la prohibición federal y se pone fin a una disputa que se prolongó por más de seis años.

¿Qué significa este acuerdo?

El pacto establece que más del 80% de las operaciones de TikTok en Estados Unidos estarán bajo control de empresas e inversionistas no chinos. ByteDance, su matriz con sede en Pekín, mantiene una participación minoritaria, pero pierde el control operativo en el mercado estadounidense.

Es importante subrayar que este acuerdo afecta únicamente a la operación en Estados Unidos. En el resto del mundo, TikTok seguirá funcionando bajo la estructura tradicional de ByteDance, sin cambios en su propiedad ni en su gestión.

Implicaciones para los usuarios

En Estados Unidos: la aplicación seguirá disponible, con mayor supervisión regulatoria y bajo una nueva estructura empresarial.

la aplicación seguirá disponible, con mayor supervisión regulatoria y bajo una nueva estructura empresarial. En otros países: no habrá modificaciones en la experiencia de uso ni en la administración de la plataforma.

no habrá modificaciones en la experiencia de uso ni en la administración de la plataforma. A nivel global: el caso sienta un precedente sobre cómo los gobiernos pueden exigir cambios estructurales a plataformas extranjeras por motivos de seguridad nacional.

El acuerdo refleja la creciente presión de Estados Unidos para limitar la influencia tecnológica china en sectores estratégicos. Sin embargo, también demuestra que las soluciones pueden ser específicas y localizadas: lo que ocurre en Estados Unidos no necesariamente se replica en otros mercados.

El futuro de TikTok en Estados Unidos está asegurado gracias a este acuerdo, pero el impacto es exclusivo de ese país. Para los millones de usuarios en México y el resto del mundo, la plataforma seguirá operando como hasta ahora, bajo la gestión de ByteDance.

