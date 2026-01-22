Sony ULT Tower 10 Wireless: la reseña

La Sony ULT Tower 10 Wireless es actualmente una de las bocinas de fiesta más potentes y completas disponibles en México; destaca por su sonido de 360°, graves profundos y funciones de karaoke con micrófono inalámbrico. Es un equipo que se coloca en la gama alta frente a competidores como JBL, LG, Soundboks y otras opciones portátiles.
1. Diseño y construcción
- Dimensiones y peso: Es un equipo grande y pesado, pensado para uso en interiores o eventos fijos. No es portátil en el sentido tradicional, ya que carece de batería integrada y requiere conexión a la corriente.
- Estética: Minimalista pero imponente, con acabados en negro y un sistema de luces LED de 360° que convierten cualquier espacio en un ambiente festivo.
- Durabilidad: Aunque robusta, su tamaño limita la movilidad. No está diseñada para transportarse con facilidad como otros modelos más compactos.
2. Calidad de sonido
- Potencia: Alcanza hasta 110 decibeles, comparable al ruido de un avión despegando. Esto la hace ideal para fiestas grandes o espacios abiertos.
- Graves: Incorpora el botón ULT, que permite elegir entre graves potentes para música bailable o graves profundos para un sonido más envolvente.
- Tonalidad: A diferencia de otros altavoces de fiesta, mantiene un balance relativamente natural, evitando distorsiones incluso a volúmenes altos.
- Sonido 360°: Gracias a tweeters traseros, logra una dispersión uniforme del audio, llenando espacios grandes sin necesidad de múltiples bocinas.
3. Funciones adicionales
- Micrófono inalámbrico incluido: Perfecto para karaoke o animación de eventos.
- Entrada para guitarra: Permite usarla como amplificador improvisado, ampliando su versatilidad.
- Luces LED de fiesta: Sincronizadas con la música, añaden un componente visual atractivo.
- Conectividad: Bluetooth estable, múltiples entradas físicas (USB, AUX, guitarra, micrófono).
- Compatibilidad con TV: Puede conectarse para mejorar la experiencia audiovisual en casa.
4. Limitaciones
- Sin batería integrada: A diferencia de modelos como la ULT Tower 9, depende siempre de la corriente eléctrica.
- Peso elevado: No es práctica para moverla constantemente.
5. Opiniones internacionales
- PCMag (EE. UU.): La califica como “Editors’ Choice” por su potencia y versatilidad, ideal para quienes buscan el centro de la fiesta.
- Stereo Guide (Alemania/Japón): Destaca su resistencia al nivel de sonido y la calidad de graves, aunque critica la falta de batería.
- Sony Japón: Enfatiza su capacidad de transformar el hogar en un espacio de concierto con karaoke y luces de 360°.
Precio y disponibilidad
En México, la Sony ULT Tower 10 Wireless se encuentra disponible en tiendas como Liverpool, Elektra y distribuidores oficiales de Sony, con un rango de precio que oscila entre $23,500 y $27,999 pesos, dependiendo de promociones y disponibilidad regional.
Por su tamaño y características, suele venderse como un equipo de gama premium para interiores, y aunque no es tan fácil de encontrar en inventario como modelos más portátiles, las principales cadenas la mantienen en stock de forma regular, especialmente en temporadas de ofertas de electrónica y audio.
Tabla comparativa: Sony ULT Tower 10 vs competidores en México
|Marca / Modelo
|Precio aprox. (MXN)
|Potencia / Volumen
|Portabilidad
|Funciones extra
|Ideal para
|Sony ULT Tower 10
|$23,500 – $27,999
|Hasta 110 dB, graves ULT, sonido 360°
|No (sin batería, pesada)
|Karaoke con micrófono inalámbrico, entrada guitarra, luces LED 360°
|Fiestas grandes en interiores
|JBL PartyBox 710
|$18,000 – $22,000
|800 W RMS, graves potentes
|No (requiere corriente, ruedas para moverla)
|Luces dinámicas, entrada guitarra y micrófono
|Eventos grandes, fiestas en casa
|JBL PartyBox 310
|$12,000 – $15,000
|240 W RMS
|Sí (batería hasta 18 h, ruedas)
|Karaoke, luces, resistente a salpicaduras
|Fiestas medianas, exteriores
|LG XBOOM XL7S
|$14,000 – $17,000
|250 W RMS
|Sí (batería hasta 20 h)
|Karaoke, luces LED, entrada guitarra
|Uso móvil, fiestas medianas
|Soundboks 4
|$25,000 – $28,000
|126 dB, graves muy potentes
|Sí (batería intercambiable hasta 40 h)
|Conectividad avanzada, resistente al agua
|Fiestas grandes en exteriores
|JBL PartyBox Encore Essential
|$6,000 – $7,500
|100 W RMS
|Sí (batería hasta 6 h)
|Karaoke básico, luces LED
|Uso doméstico, reuniones pequeñas