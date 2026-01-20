Publicidad en ChatGPT: OpenAi busca monetizarse

OpenAI anunció que comenzará a mostrar publicidad en ChatGPT, iniciando exclusivamente en Estados Unidos. Sin embargo, todo indica que esta estrategia se extenderá de manera global en los próximos meses, ya que la compañía busca diversificar sus ingresos y aprovechar la enorme base de usuarios gratuitos en todo el mundo.

El anuncio:

Planes afectados: versión gratuita y el nuevo plan “Go” (8 USD mensuales, aprox. $140 pesos).

versión gratuita y el nuevo plan “Go” (8 USD mensuales, aprox. $140 pesos). Planes sin anuncios: ChatGPT Plus y superiores.

Razones detrás de la decisión de colocar Publicidad en ChatGPT

Presión financiera: mantener la infraestructura de IA a escala global es extremadamente costoso.

mantener la infraestructura de IA a escala global es extremadamente costoso. Monetización masiva: aprovechar la audiencia gratuita, que constituye la mayoría de usuarios.

aprovechar la audiencia gratuita, que constituye la mayoría de usuarios. Diversificación de ingresos: no depender únicamente de suscripciones y contratos empresariales.

Impacto esperado

Usuarios gratuitos: verán anuncios al final de sus interacciones.

verán anuncios al final de sus interacciones. Empresas: podrán pautar publicidad segmentada dentro de la plataforma.

podrán pautar publicidad segmentada dentro de la plataforma. Mercado: se abre un nuevo canal de marketing digital basado en IA conversacional.

Riesgos y críticas

Experiencia de usuario: algunos temen que la publicidad en ChatGPT afecte la fluidez de las conversaciones.

algunos temen que la publicidad en ChatGPT afecte la fluidez de las conversaciones. Privacidad: surgen dudas sobre el uso de datos para segmentar anuncios.

surgen dudas sobre el uso de datos para segmentar anuncios. Competencia: rivales como Anthropic y Google podrían aprovechar el malestar para atraer usuarios.

Tabla de precios de servicios OpenAI en México (2026)

Servicio / Plan Precio en MXN (aprox.) Características principales ChatGPT Gratuito $0 Acceso básico, ahora con anuncios ChatGPT Go $140 MXN/mes Plan económico, incluye anuncios ChatGPT Plus $400 MXN/mes Acceso prioritario, sin anuncios, GPT‑5.2 GPT‑5 API Básica Desde $0.20 MXN por 1K tokens Uso para desarrolladores, facturación por consumo GPT‑5 API Pro Desde $1.50 MXN por 1K tokens Mayor velocidad y capacidad multimodal Planes Empresariales Personalizados Integraciones avanzadas, soporte dedicado

El anuncio de OpenAI de colocar Publicidad en ChatGPT marca un cambio profundo en la relación entre usuarios y la plataforma: la publicidad se convierte en parte de la experiencia para quienes no pagan suscripciones premium.

Aunque el plan inicia en Estados Unidos, es casi seguro que se aplicará de manera global, lo que transformará la forma en que millones de personas interactúan con la IA.

Nuestra cobertura sobre Inteligencia Artificial