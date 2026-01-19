JBL Sense PRO: audio abierto premium en México

JBL presentó en México los JBL Sense PRO, audífonos open‑ear premium que redefinen la experiencia auditiva al priorizar comodidad, calidad de sonido y conciencia ambiental.

La tecnología open‑ear permite escuchar música sin bloquear el canal auditivo, lo que resulta ideal para quienes se desplazan por la ciudad, hacen ejercicio al aire libre o trabajan en entornos híbridos. Los Sense PRO utilizan conducción aérea, ofreciendo un sonido claro y envolvente sin comprometer la seguridad del usuario.

Diseño y ergonomía

El diseño ergonómico de los Sense PRO está pensado para un uso prolongado. JBL buscó un formato que se adapte naturalmente a la oreja, evitando la fatiga que generan los audífonos in‑ear. Con materiales resistentes y un estilo minimalista, se posicionan como una opción premium frente a rivales como los Sony LinkBuds y Bose Ultra Open Earbuds.

Tecnología JBL OpenSound

El corazón de estos audífonos es la tecnología JBL OpenSound, con controladores de carbono tipo diamante de 16,2 mm. El resultado es un audio rico en matices, con graves definidos y agudos claros. Además, integran IA Soundboost, que ajusta el perfil sonoro según el ambiente y el estado de ánimo del usuario, ofreciendo una experiencia personalizada.

Conectividad avanzada

Los Sense PRO incluyen Bluetooth LE Audio y compatibilidad con Auracast, lo que permite compartir audio en espacios públicos como gimnasios o aeropuertos. También destacan por la calidad de sus llamadas, gracias a micrófonos optimizados que reducen el ruido ambiental.

Lanzamiento en México

El 15 de enero de 2026, HARMAN LATAM presentó oficialmente los JBL Sense PRO en México junto con los Sense Lite. Su precio oscila entre $5,000 y $7,000 pesos, posicionándolos en el segmento premium. Están disponibles en cadenas como Liverpool, Palacio de Hierro y Amazon México.

📊 Tabla de características principales

Característica Detalle Tipo Audífonos open‑ear premium Tecnología sonora JBL OpenSound con drivers de carbono tipo diamante de 16,2 mm Conectividad Bluetooth LE Audio, Auracast Funciones extra IA Soundboost, micrófonos con reducción de ruido Diseño Ergonómico, uso prolongado, materiales resistentes Precio en México $5,000 – $7,000 MXN Disponibilidad Desde enero 2026 en Liverpool, Palacio de Hierro y Amazon México Competencia Sony LinkBuds, Bose Ultra Open Earbuds

Más contenido de reseñando.com