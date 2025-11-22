Smartphones

TECNO POVA Slim 5G: Un lanzamiento que redefine lo “Slim”

noviembre 22, 2025
Reseñando

El TECNO POVA Slim 5G aterrizó en México tras haber captado la atención en el MWC 2025 y recibir un galardón en la feria tecnológica IFA por su diseño ultradelgado.

Con 5.95 mm de grosor y un peso de solo 156 gramos, se posiciona como el teléfono 5G con pantalla curva 3D más delgado del mundo.

Este diseño se logra gracias a la tecnología Honeycomb Space Stacking, que optimiza el espacio interno en un 12%, permitiendo integrar componentes de alto rendimiento sin sacrificar estética.

Especificaciones clave

  • Pantalla: AMOLED curva 3D de 1.5K con tasa de refresco de 144 Hz
  • Procesador: MediaTek Dimensity 6400 5G+
  • Batería: 5,160 mAh con carga rápida de 45W
  • Cámara principal: 50 MP con sistema de iluminación dinámica LED (“Mood Light Design”)
  • Resistencia: Certificación IP64 contra polvo y agua, además de pruebas de grado militar
  • Colores disponibles: Blanco Delgado y Negro Fresco; Azul Cielo llegará más adelante

Precio y disponibilidad

El precio oficial en México es de $3,999 pesos, disponible exclusivamente a través de Mercado Libre. Durante promociones como Black Friday, se ha visto con descuentos de hasta 30%, llegando a $3,954 MXN.

TECNO busca competir directamente con gigantes como Samsung y Apple, ofreciendo un dispositivo ultradelgado con conectividad 5G y características premium, pero a un costo mucho más accesible. Este enfoque lo convierte en una opción atractiva para usuarios que buscan diseño estilizado, potencia y precio competitivo.

Comparativo de especificaciones con Samsung y Xiaomi

Característica TECNO POVA Slim 5G Samsung Galaxy A55 5G Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Pantalla AMOLED curva 3D, 6.78″, 1.5K, 144 Hz AMOLED 6.6″, FHD+, 120 Hz AMOLED 6.67″, 1220p, 120 Hz
Procesador MediaTek Dimensity 6400 5G+ Exynos 1480 (Octa-Core) MediaTek Dimensity 7300 Ultra
RAM / Almacenamiento 8 GB / 128–256 GB 8–12 GB / 128–256 GB + microSD 8–12 GB / 256–512 GB (sin microSD)
Cámara principal Dual: 50 MP + 2 MP Triple: 50 MP + 12 MP + 5 MP Triple: 200 MP + 8 MP + 2 MP
Cámara frontal 32 MP 32 MP 16 MP
Batería 5,160 mAh, carga rápida 45W 5,000 mAh, carga rápida 5,110 mAh, carga rápida
Grosor / Peso 5.95 mm / 156 g 8.2 mm / 213 g 8.4 mm / 190 g
Resistencia IP64 + pruebas militares IP67 Resistencia al agua (no especifica IP)
Precio en México $3,999 MXN (Mercado Libre) Desde $8,999 MXN aprox. $5,999 MXN (Xiaomi México)

 

Más de nuestra cobertura de Smartphones

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *