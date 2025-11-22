TECNO POVA Slim 5G: Un lanzamiento que redefine lo “Slim”

El TECNO POVA Slim 5G aterrizó en México tras haber captado la atención en el MWC 2025 y recibir un galardón en la feria tecnológica IFA por su diseño ultradelgado.
Con 5.95 mm de grosor y un peso de solo 156 gramos, se posiciona como el teléfono 5G con pantalla curva 3D más delgado del mundo.
Este diseño se logra gracias a la tecnología Honeycomb Space Stacking, que optimiza el espacio interno en un 12%, permitiendo integrar componentes de alto rendimiento sin sacrificar estética.
Especificaciones clave
- Pantalla: AMOLED curva 3D de 1.5K con tasa de refresco de 144 Hz
- Procesador: MediaTek Dimensity 6400 5G+
- Batería: 5,160 mAh con carga rápida de 45W
- Cámara principal: 50 MP con sistema de iluminación dinámica LED (“Mood Light Design”)
- Resistencia: Certificación IP64 contra polvo y agua, además de pruebas de grado militar
- Colores disponibles: Blanco Delgado y Negro Fresco; Azul Cielo llegará más adelante
Precio y disponibilidad
El precio oficial en México es de $3,999 pesos, disponible exclusivamente a través de Mercado Libre. Durante promociones como Black Friday, se ha visto con descuentos de hasta 30%, llegando a $3,954 MXN.
TECNO busca competir directamente con gigantes como Samsung y Apple, ofreciendo un dispositivo ultradelgado con conectividad 5G y características premium, pero a un costo mucho más accesible. Este enfoque lo convierte en una opción atractiva para usuarios que buscan diseño estilizado, potencia y precio competitivo.
Comparativo de especificaciones con Samsung y Xiaomi
|Característica
|TECNO POVA Slim 5G
|Samsung Galaxy A55 5G
|Xiaomi Redmi Note 14 Pro
|Pantalla
|AMOLED curva 3D, 6.78″, 1.5K, 144 Hz
|AMOLED 6.6″, FHD+, 120 Hz
|AMOLED 6.67″, 1220p, 120 Hz
|Procesador
|MediaTek Dimensity 6400 5G+
|Exynos 1480 (Octa-Core)
|MediaTek Dimensity 7300 Ultra
|RAM / Almacenamiento
|8 GB / 128–256 GB
|8–12 GB / 128–256 GB + microSD
|8–12 GB / 256–512 GB (sin microSD)
|Cámara principal
|Dual: 50 MP + 2 MP
|Triple: 50 MP + 12 MP + 5 MP
|Triple: 200 MP + 8 MP + 2 MP
|Cámara frontal
|32 MP
|32 MP
|16 MP
|Batería
|5,160 mAh, carga rápida 45W
|5,000 mAh, carga rápida
|5,110 mAh, carga rápida
|Grosor / Peso
|5.95 mm / 156 g
|8.2 mm / 213 g
|8.4 mm / 190 g
|Resistencia
|IP64 + pruebas militares
|IP67
|Resistencia al agua (no especifica IP)
|Precio en México
|$3,999 MXN (Mercado Libre)
|Desde $8,999 MXN aprox.
|$5,999 MXN (Xiaomi México)