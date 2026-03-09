MacBook Neo: La laptop más económica de Apple llega para revolucionar el mercado con chip A18 Pro

Apple sorprendió al mundo tecnológico el pasado 4 de marzo de 2026 con el lanzamiento oficial de la MacBook Neo, su laptop más económica hasta la fecha. Con un precio de entrada de $599 USD (o $499 USD para estudiantes), este dispositivo representa un cambio de paradigma en la estrategia comercial de la compañía de Cupertino: por primera vez, una MacBook corre sobre el chip A18 Pro, el mismo procesador que impulsa el iPhone 16 Pro.

El evento de presentación tuvo lugar en Nueva York y fue liderado por John Ternus, vicepresidente sénior de Hardware Engineering de Apple, quien describió la MacBook Neo como una laptop «construida desde cero», ideal para estudiantes, familias, emprendedores y quienes se inician en el ecosistema Mac.

Diseño colorido y ligero: el MacBook Neo más portátil jamás creado

Una de las primeras características que llama la atención de la MacBook Neo es su diseño. La carcasa de aluminio reciclado —que le permite alcanzar un 60% de contenido reciclado por peso, el mayor en cualquier producto Apple— se presenta en cuatro acabados únicos:

Plata (Silver) — el clásico elegante

Rosa rubor (Blush) — suave y sofisticado

Índigo (Indigo) — profundo y moderno

Amarillo cítrico (Citrus) — el nuevo color exclusivo de este modelo

Con tan solo 1.23 kg de peso y una pantalla de 13 pulgadas, la MacBook Neo se convierte en la Mac más ligera de Apple, superando incluso al MacBook Air. Es perfecta para llevar en la mochila a clases, reuniones o cafés sin sentir el peso del día.

Pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas: colores vivos y resolución nítida

La MacBook Neo incorpora una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas con soporte para 1,000 millones de colores y 500 nits de brillo. Si bien prescinde de tecnologías premium como ProMotion (alta tasa de refresco a 120 Hz) o True Tone, el panel IPS LCD a 60 Hz ofrece una calidad visual más que suficiente para el usuario cotidiano.

Fotos, videos, sitios web y aplicaciones lucen con detalle y claridad excepcionales. Los altavoces estéreo laterales con soporte para Dolby Atmos y los micrófonos de arreglo dual con tecnología de formación de haz completan una experiencia multimedia de primera categoría.

El corazón del MacBook Neo: el chip A18 Pro del iPhone en una laptop

La decisión de ingeniería más audaz de Apple con la MacBook Neo es, sin duda, el uso del chip A18 Pro —el mismo procesador que equipa el iPhone 16 Pro y 16 Pro Max— en una computadora portátil. Es la primera vez en la historia de la compañía que un chip diseñado originalmente para móviles se utiliza en una Mac.

Según pruebas de laboratorio independientes, el rendimiento del A18 Pro es comparable al chip M1 presente en MacBooks de 2020. Esto significa que la MacBook Neo puede navegar por internet, gestionar correos, editar fotos, realizar videollamadas en 1080p, crear presentaciones y ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial como ChatGPT y Canva sin contratiempos.

Al prescindir de ventiladores, la MacBook Neo opera en silencio absoluto. Esta decisión de diseño, posible gracias a la eficiencia energética del A18 Pro, refuerza su idoneidad para entornos educativos y de trabajo tranquilos.

Apple Intelligence integrada: IA al alcance de todos

La MacBook Neo llega con Apple Intelligence integrada, el sistema de inteligencia artificial de Apple que permite resumir notas de clase, redactar correos, limpiar fotografías y mucho más directamente desde el dispositivo. Siri adquiere nuevas capacidades gracias a esta integración y puede recurrir a ChatGPT cuando la tarea lo requiere.

macOS 26 Tahoe, la versión del sistema operativo incluida, garantiza compatibilidad total con todas las aplicaciones del ecosistema Apple y terceros, consolidando a la MacBook Neo como una Mac completa —no un iPad con teclado ni un dispositivo intermedio.

Batería de hasta 16 horas y conectividad esencial

La autonomía de la MacBook Neo es uno de sus puntos fuertes: hasta 16 horas de uso con una sola carga, suficiente para un día completo de trabajo o estudio sin buscar un enchufe. En cuanto a conectividad, el dispositivo ofrece:

Dos puertos USB-C (compatible con carga y transferencia de datos)

Conector de audífonos de 3.5 mm

Cámara FaceTime HD de 1080p

Touch ID (disponible solo en el modelo de 512 GB)

Es importante señalar que la MacBook Neo renuncia al conector MagSafe presente en los modelos Air y Pro, y que el cargador no está incluido en la caja, aspectos que algunos usuarios podrían considerar al calcular su inversión total.

Precio y disponibilidad: ¿Cuánto cuesta la MacBook Neo?

La MacBook Neo está disponible en dos configuraciones de almacenamiento:

$599 USD — Modelo con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento

$699 USD — Modelo con 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento (incluye Touch ID)

$499 USD — Precio especial para estudiantes (modelo base)

La disponibilidad física comenzó el 11 de marzo de 2026 en tiendas oficiales de Apple y distribuidores autorizados en todo el mundo.

MacBook Neo vs. la competencia: ¿puede Apple ganarle terreno a Lenovo y los Chromebooks?

El lanzamiento de la MacBook Neo se produce en un contexto estratégico. Lenovo lidera el mercado mundial de PCs con un 27.2% de cuota, mientras Apple ocupa el cuarto lugar con aproximadamente el 9.4%, según datos de Gartner a finales de 2025. Sin embargo, las ventas de Apple crecieron un 10.3% ese año, y el mercado global de computadoras personales se expandió un 9% hasta los 270 millones de unidades.

La MacBook Neo apunta directamente a consumidores que buscan una alternativa a los Chromebooks y PCs de gama media por debajo de los $1,000 USD. Su ventaja diferencial no reside únicamente en el precio, sino en la cohesión del ecosistema Apple: integración perfecta con iPhone, iPad y otros dispositivos, seguridad robusta, actualizaciones gratuitas de macOS y la exclusividad del chip A18 Pro.

Conclusión: ¿Vale la pena comprar la MacBook Neo en 2026?

La MacBook Neo es una propuesta inédita en el catálogo de Apple: una laptop asequible, ligera, silenciosa y con todo el poder del ecosistema Mac. No está diseñada para editores de video 4K ni diseñadores 3D avanzados, pero para el 80% de los usuarios —estudiantes, profesionales de oficina, emprendedores y familias— es más que suficiente.

Con la MacBook Neo, Apple demuestra que puede competir en el segmento de entrada sin sacrificar su identidad de marca ni la calidad que la distingue. Si estás buscando tu primera Mac o quieres actualizar un equipo antiguo sin romper el presupuesto, la MacBook Neo podría ser exactamente lo que necesitas.

