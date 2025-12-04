Metroid Prime 4: Beyond es el juego épico para sumergirse en esta temporada navideña

Nintendo presentó Metroid Prime 4: Beyond, una odisea espacial que redefine la saga y convierte cada exploración en un regalo inolvidable.
Una espera que valió la pena
Tras ocho años de desarrollo y reinicios, Nintendo y Retro Studios finalmente entregan Metroid Prime 4: Beyond, disponible a partir de hoy para Nintendo Switch y Switch 2.
La expectativa era enorme, y el resultado no decepciona: Samus Aran regresa con una aventura que combina acción, exploración y narrativa en un planeta desconocido llamado Viewros, con regiones únicas y misterios por descubrir.
Una historia que atrapa
La campaña inicia con el ataque de Sylux, un francotirador enigmático que odia a la Federación Galáctica. El enfrentamiento deja a Samus inconsciente y la transporta a Viewros, donde deberá sobrevivir, adquirir nuevos poderes y enfrentarse a criaturas alienígenas que parecen diseñadas para poner a prueba cada habilidad del jugador.
Es un relato que mezcla tensión, épica y descubrimiento, perfecto para quienes buscan perderse en un universo inmenso durante las vacaciones.
Críticas y recepción
La prensa especializada ha destacado que Beyond es “puro Metroid, pura diversión” y que logra un salto de calidad innegable en la saga. Con calificaciones que rondan entre 8 y 9 puntos en medios como IGN, Meristation y HobbyConsolas, el consenso es claro: estamos ante una entrega que combina magistralmente acción, plataformeo, exploración y puzles.
El juego ideal para esta Navidad
En un diciembre con muchos lanzamientos, Metroid Prime 4: Beyond se posiciona como el título para sumergirse durante la temporada navideña. Su atmósfera inmersiva, la sensación de soledad en un planeta desconocido y la épica de enfrentarse a enemigos colosales convierten cada sesión en una experiencia que se siente como un viaje.
Es un juego que no solo entretiene, sino que invita a desconectarse del mundo real y meterse de lleno en una epopeya espacial.
Si buscas un título que combine épica narrativa, jugabilidad profunda y exploración sin límites, Metroid Prime 4: Beyond es la elección perfecta. Más que un videojuego, es una experiencia que se disfruta como un regalo navideño: envolvente, sorprendente y memorable.