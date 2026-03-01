Huawei Watch GT Runner 2: precisión y ligereza

Huawei ha presentado oficialmente el Huawei Watch GT Runner 2, un reloj deportivo diseñado específicamente para corredores que buscan precisión, ligereza y funciones avanzadas de entrenamiento.

Tras varios años sin novedades en este segmento, la marca regresa con un dispositivo que combina materiales premium, un sistema de posicionamiento rediseñado y herramientas de inteligencia artificial para optimizar el rendimiento.

¿Qué características incluye el nuevo Huawei Watch GT Runner 2?

Diseño ultraligero en titanio

El Huawei Watch GT Runner 2 destaca por su caja de titanio aeroespacial, lo que lo convierte en uno de los relojes más ligeros de su categoría, con apenas 34.5 gramos sin correa. Su construcción está pensada para ofrecer resistencia y comodidad durante largas sesiones de entrenamiento, mientras que el cristal Kunlun Glass aporta durabilidad frente a impactos y rayaduras.

GPS de nueva generación

Uno de los puntos más fuertes es su antena flotante 3D, rediseñada para mejorar la precisión del posicionamiento. Huawei asegura que esta arquitectura ofrece hasta un 20% más de exactitud respecto a modelos anteriores, lo que resulta clave para corredores que dependen de métricas fiables en distancia y ritmo.

Entrenamiento inteligente con IA

El Huawei Watch GT Runner 2 integra un coach virtual con inteligencia artificial, capaz de generar planes personalizados de entrenamiento, recordatorios de hidratación y estrategias de carrera. Además, incluye funciones de salud como ECG, monitoreo de frecuencia cardíaca y variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC).

Autonomía extendida

La batería es otro de sus puntos fuertes: el GT Runner 2 ofrece hasta 35 horas de ejercicio continuo con GPS activo, o más de 30 horas en entrenamientos al aire libre, lo que lo convierte en una opción sólida para maratonistas y triatletas.

¿Cuál es el precio y disponibilidad del Huawei Watch GT Runner 2?

Ya está disponible en México en preventa a través de la tienda oficial de Huawei y distribuidores autorizados. Su precio oficial es de 8,999 pesos.

Tabla de características técnicas del Huawei Watch GT Runner 2

Característica Detalle Dimensiones 43.5 × 43.5 × 10.7 mm Peso 34.5 g sin correa Materiales Caja de titanio aeroespacial, cristal Kunlun Glass Correas 120 – 190 mm, correa tejida HUAWEI AirDry™ Pantalla AMOLED, táctil GPS Antena flotante 3D, precisión mejorada Salud ECG, frecuencia cardíaca, VFC Entrenamiento Coach con IA, planes personalizados, recordatorios Autonomía Hasta 35 horas con GPS activo Conectividad Compatible con iOS y Android Precio 8,999 MXN (México)

