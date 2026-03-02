Xiaomi 17 y 17 Ultra: la nueva apuesta premium de la marca china

Xiaomi presentó en el MWC 2026 en Barcelona sus nuevos smartphones insignia: el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra. Ambos llegan con HyperOS 3, funciones potenciadas por HyperAI y una alianza reforzada con Leica, celebrando 100 años de historia en fotografía.

¿Cuáles son las características del Xiaomi 17?

El modelo base destaca por su pantalla AMOLED LTPO de 6.3 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Su cámara triple de 50 MP optimizada por Leica ofrece estabilización óptica y zoom 2.6x, mientras que la batería de 7000 mAh promete gran autonomía con carga rápida.

¿Cuáles son las características del Xiaomi 17 Ultra?

El Ultra es el verdadero protagonista. Integra una pantalla AMOLED LTPO de 6.9 pulgadas, el mismo procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.

Su sistema de cámaras incluye un sensor principal de 50 MP de 1”, un telefoto periscópico de 200 MP con zoom óptico continuo, y un ultra gran angular de 50 MP. La batería de 6800 mAh soporta carga rápida e inalámbrica, y su diseño mantiene resistencia al agua y polvo con certificación IP68.

¿Cuándo llegará la serie Xiaomi 17 a México?

Xiaomi confirmó que tanto el Xiaomi 17 como el Xiaomi 17 Ultra llegarán a México en las próximas semanas, aunque sin fecha exacta aún. Se espera que estén disponibles durante el primer trimestre de 2026, siguiendo la estrategia de lanzamientos internacionales.

En cuanto a precios, tomando como referencia Europa, el Xiaomi 17 inicia en 999 euros (aprox. $18,500 pesos), mientras que el Xiaomi 17 Ultra supera los 1,299 euros (aprox. $24,000 pesos).

Los precios oficiales en México podrían variar ligeramente según promociones y distribuidores locales.

Tabla comparativa: Xiaomi 17 vs Xiaomi 17 Ultra

Característica Xiaomi 17 Xiaomi 17 Ultra Pantalla AMOLED LTPO 6.3” (120 Hz) AMOLED LTPO 6.9” (120 Hz) Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12 GB / 16 GB 16 GB Almacenamiento 256 GB / 512 GB 512 GB / 1 TB Cámaras traseras Triple 50 MP (Leica, zoom 2.6x) 50 MP principal 1” + 200 MP telefoto periscópico + 50 MP ultra gran angular Cámara frontal 50 MP 50 MP Batería 7000 mAh, carga rápida 6800 mAh, carga rápida e inalámbrica Resistencia IP68 IP68 Precio estimado (Europa) 999 € (~$18,500 MXN) 1,299 € (~$24,000 MXN)

