Samsung One UI 8.5: la redefinición de la experiencia Galaxy

Samsung ha anunciado la llegada de One UI 8.5, su capa de personalización basada en Android 16, que debutará oficialmente junto con la serie Galaxy S26 el próximo 25 de febrero de 2026 en el Galaxy Unpacked 2026.

Aunque se trata de una actualización intermedia respecto a One UI 8, la compañía surcoreana ha apostado por cambios que van más allá de simples ajustes de estabilidad.

¿Cuáles son sus principales características del One UI 8.5?

Rediseño visual : incorpora transparencias con efecto esmerilado, botones flotantes y un ligero relieve 3D en los iconos, ofreciendo una estética más moderna y coherente .

: incorpora transparencias con efecto esmerilado, botones flotantes y un ligero relieve 3D en los iconos, ofreciendo una estética más moderna y coherente . Inteligencia artificial : nuevas funciones de IA adaptativa que mejoran la productividad, como transcripción en tiempo real de mensajes de voz y edición asistida de imágenes .

: nuevas funciones de IA adaptativa que mejoran la productividad, como transcripción en tiempo real de mensajes de voz y edición asistida de imágenes . Seguridad reforzada : incluye parches de seguridad más robustos y controles avanzados de privacidad, respondiendo a la creciente demanda de protección de datos .

: incluye parches de seguridad más robustos y controles avanzados de privacidad, respondiendo a la creciente demanda de protección de datos . Ecosistema Galaxy : integración más fluida entre móviles, tablets y plegables, con funciones de continuidad que permiten trabajar de manera más eficiente entre dispositivos .

: integración más fluida entre móviles, tablets y plegables, con funciones de continuidad que permiten trabajar de manera más eficiente entre dispositivos . Compatibilidad ampliada: más de 70 modelos de la familia Galaxy recibirán la actualización a lo largo de 2026, incluyendo gamas S, Z y A .

¿Qué va a ocurrir en el Galaxy Unpacked 2026?

El Galaxy Unpacked 2026, programado para el 25 de febrero en San Francisco, será el escenario donde Samsung presentará oficialmente la serie Galaxy S26 y estrenará One UI 8.5.

Además de los nuevos smartphones, se esperan anuncios relacionados con accesorios como los Galaxy Buds 4 y Buds 4 Pro, y una fuerte apuesta por la integración de Galaxy AI en todo el ecosistema.

El evento marcará el inicio de una nueva etapa para la compañía, con la inteligencia artificial y la seguridad como ejes centrales de su estrategia.

Nuestra cobertura en smartphones

Fuentes consultadas