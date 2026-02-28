Samsung Galaxy S26 y S26 Ultra: la apuesta por la inteligencia artificial

Samsung presentó su nueva generación de smartphones insignia: el Galaxy S26 y el Galaxy S26 Ultra, acompañados del modelo intermedio S26+.

La compañía surcoreana reafirmó que la inteligencia artificial (Galaxy AI) es el eje central de su estrategia, integrando funciones más proactivas y adaptativas en toda la serie.

¿Cuáles son las características del Galaxy S26?

Pantalla : 6.3 pulgadas, con protección mejorada.

: 6.3 pulgadas, con protección mejorada. Procesador : Snapdragon 8 Gen 5, optimizado para IA.

: Snapdragon 8 Gen 5, optimizado para IA. Cámara : sistema refinado con mejoras en captura nocturna.

: sistema refinado con mejoras en captura nocturna. Galaxy AI : funciones de traducción en tiempo real, organización inteligente y edición de fotos asistida.

: funciones de traducción en tiempo real, organización inteligente y edición de fotos asistida. Precio en México: desde 22,499 pesos (12/256 GB).

¿Cuáles son las características del Galaxy S26+?

Pantalla : 6.7 pulgadas, más grande que el S26 pero sin llegar al Ultra.

: 6.7 pulgadas, más grande que el S26 pero sin llegar al Ultra. Procesador : Snapdragon 8 Gen 5, igual que los otros modelos.

: Snapdragon 8 Gen 5, igual que los otros modelos. Cámara : sistema avanzado con mejoras en zoom digital y fotografía nocturna, aunque sin el sensor de 200 MP del Ultra.

: sistema avanzado con mejoras en zoom digital y fotografía nocturna, aunque sin el sensor de 200 MP del Ultra. Funciones de IA : mismas capacidades de Galaxy AI (traducción, organización, edición inteligente).

: mismas capacidades de Galaxy AI (traducción, organización, edición inteligente). Precio en México: alrededor de 27,999 pesos (12/256 GB).

¿Cuáles son las características del Galaxy S26 Ultra?

Pantalla : 6.9 pulgadas, con tasa de refresco adaptativa.

: 6.9 pulgadas, con tasa de refresco adaptativa. Procesador : Snapdragon 8 Gen 5, con mayor capacidad de cómputo para IA.

: Snapdragon 8 Gen 5, con mayor capacidad de cómputo para IA. Cámara principal : 200 MP, con zoom óptico avanzado y mejoras en fotografía profesional.

: 200 MP, con zoom óptico avanzado y mejoras en fotografía profesional. Funciones exclusivas : integración con S Pen, edición de video con IA y asistente contextual más robusto.

: integración con S Pen, edición de video con IA y asistente contextual más robusto. Precio en México: desde 34,999 pesos (12/256 GB).

¿Cuál es su enfoque con la Inteligencia Artificial de la serie Galaxy S26?

La compañía destacó que la serie S26 no solo busca competir en hardware, sino en experiencia de usuario impulsada por IA. Desde la productividad hasta la creatividad, Galaxy AI se presenta como un asistente integral que aprende de los hábitos del usuario y ofrece soluciones personalizadas.

¿Cuál es precio y la disponibilidad de la nueva serie Galaxy S26?

Los nuevos Samsung Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra ya están disponibles en México en preventa oficial hasta el 17 de marzo. Los precios base son: Galaxy S26 (12/256 GB) desde 22,499 pesos, Galaxy S26+ (12/256 GB) desde 28,499 pesos, y Galaxy S26 Ultra (12/256 GB) desde 34,999 pesos. La preventa incluye promociones y beneficios exclusivos a través de la tienda oficial de Samsung México y la Samsung Shop App.

Cuadro comparativo: Galaxy S26 vs Galaxy S26 Ultra

Característica Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra Pantalla 6.3” con protección mejorada 6.7” 6.9” con tasa de refresco adaptativa Procesador Snapdragon 8 Gen 5 Snapdragon 8 Gen 5 Snapdragon 8 Gen 5 (optimizado) Cámara principal Sistema refinado, captura nocturna Zoom digital mejorado, fotografía nocturna 200 MP, zoom óptico avanzado Funciones de IA Traducción, organización, edición Igual que S26 IA avanzada en video y productividad Extras Galaxy AI estándar Mayor batería S Pen, edición profesional Precio base (México) 22,499 pesos 27,999 pesos 34,999 pesos

En conclusión, el Galaxy S26 ofrece un equilibrio entre rendimiento y accesibilidad, mientras que el Galaxy S26 Ultra se posiciona como la opción para quienes buscan lo máximo en fotografía, productividad y funciones de IA.

Ambos modelos reflejan la apuesta de Samsung por convertir sus smartphones en asistentes inteligentes de vida diaria.

