Relanzamiento de Bixby: Samsung apuesta por un asistente con verdadera inteligencia artificial

Samsung ha dado un giro decisivo en la historia de su asistente virtual. Con el relanzamiento de Bixby, éste quedará integrado en One UI 8.5 como un agente conversacional con inteligencia artificial avanzada.

Tras años de críticas por su limitada utilidad frente a competidores como Google Assistant y Alexa, la compañía surcoreana busca reposicionar a Bixby como el centro de control inteligente dentro del ecosistema Galaxy.

¿Cuáles son las novedades en el relanzamiento de Bixby?

Lenguaje natural : ya no es necesario recordar comandos específicos; basta con pedir lo que quieres de forma espontánea.

: ya no es necesario recordar comandos específicos; basta con pedir lo que quieres de forma espontánea. Integración profunda en Galaxy : controla configuraciones y funciones del dispositivo con menos pasos.

: controla configuraciones y funciones del dispositivo con menos pasos. Acceso a información web : amplía respuestas con datos actualizados de la red abierta.

: amplía respuestas con datos actualizados de la red abierta. IA real : Samsung lo presenta como un asistente con inteligencia artificial avanzada, no solo un bot limitado.

: Samsung lo presenta como un asistente con inteligencia artificial avanzada, no solo un bot limitado. Galaxy S26 y otros modelos: llega justo a tiempo para integrarse en los nuevos lanzamientos de la marca.

Con el relanzamiento de Bixby, destaca su capacidad de entender lenguaje natural, eliminando la necesidad de comandos rígidos. Además, ofrece una integración profunda con los dispositivos Galaxy, desde configuraciones básicas hasta funciones avanzadas, y amplía su alcance con acceso a información en tiempo real desde la web.

Samsung asegura que Bixby ya no es un simple asistente de voz, sino un agente de IA capaz de aprender de los hábitos del usuario y anticipar necesidades, reforzando su papel en los nuevos Galaxy S26 y otros dispositivos de la marca. Con esta apuesta, la compañía busca competir directamente con los líderes del mercado y consolidar su ecosistema inteligente.

Relanzamiento de Bixby: ¿Cómo se compara con otros asistentes virtuales?

Asistente Plataforma principal Fortalezas 2026 Limitaciones Bixby (Samsung) Galaxy, One UI 8.5 Lenguaje natural, integración profunda en dispositivos, acceso web Ecosistema limitado a Samsung Google Assistant Android, Nest, Pixel Precisión en búsquedas, compatibilidad amplia, integración con servicios Google Dependencia de datos y privacidad Alexa (Amazon) Echo, Fire, multiplataforma Domótica avanzada, skills de terceros, gran ecosistema Menor integración en móviles fuera de Amazon

