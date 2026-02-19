IA

Lyria 3 llega a México: la nueva era de la música con IA

¿Cuándo llega Lyria 3 llega a México?

Google anunció la disponibilidad de Lyria 3 en México, integrado dentro de la aplicación Gemini.

Se trata del modelo más avanzado de música generativa desarrollado por Google DeepMind, que ahora permite a los usuarios mexicanos experimentar con la creación musical asistida por inteligencia artificial.

¿Cómo funciona Lyria 3?

  • Generación de canciones: crea pistas de hasta 30 segundos a partir de texto o imágenes.
  • Letra personalizada: además de la música, puede generar letras adaptadas al prompt del usuario.
  • Entrada multimodal: basta con subir una foto o describir una idea para que el sistema produzca una canción que refleje el sentimiento.
  • Versión beta: actualmente está disponible en modo de prueba, lo que permite a los usuarios explorar sus capacidades creativas sin costo adicional.

Lyria 3 utiliza modelos de IA entrenados en grandes volúmenes de datos musicales y líricos. Al recibir un prompt (texto o imagen), el sistema:

  1. Interpreta la instrucción: analiza el estilo, tono o emoción solicitada.
  2. Genera la composición: produce melodía, ritmo y acompañamiento instrumental.
  3. Crea la letra: si el prompt lo requiere, añade versos coherentes con la temática.
  4. Entrega un archivo de audio: listo para reproducirse o compartirse, con marca digital SynthID que indica su origen en IA.+

