Sony LinkBuds Clip: el nuevo concepto de audífonos abiertos

Fueron presentados en México los Sony LinkBuds Clip, un modelo que rompe con la tendencia de los audífonos intraaurales tradicionales. Su diseño tipo ear cuff (como un arete) permite llevarlos puestos todo el día sin aislarse del entorno.

¿Cuáles son las características especiales de los Sony LinkBuds Clip?

Diseño abierto y cómodo : se sujetan de manera natural sin presionar el canal auditivo.

: se sujetan de manera natural sin presionar el canal auditivo. Tres modos de escucha : estándar, refuerzo de voz en ambientes ruidosos y reducción de fuga de sonido en lugares silenciosos.

: estándar, refuerzo de voz en ambientes ruidosos y reducción de fuga de sonido en lugares silenciosos. Sonido equilibrado y llamadas claras : gracias a la captación de voz con inteligencia artificial.

: gracias a la captación de voz con inteligencia artificial. Resistencia al agua IPX4 : ideales para uso diario y actividades al aire libre.

: ideales para uso diario y actividades al aire libre. Precio en México: 3,699 MXN en promoción de lanzamiento, con precio regular de 4,999 MXN.

¿Cuáles son las especificaciones técnicas de los Sony LinkBuds Clip?

Modelo : WF-LC900 (LinkBuds Clip)

: WF-LC900 (LinkBuds Clip) Peso : 6.4 g por auricular

: 6.4 g por auricular Unidad de diafragma : 10 mm

: 10 mm Respuesta de frecuencia Bluetooth : 20 Hz – 20,000 Hz (44.1 kHz)

: 20 Hz – 20,000 Hz (44.1 kHz) Conectividad : Bluetooth 5.3, multipunto

: Bluetooth 5.3, multipunto Formatos compatibles : SBC, AAC

: SBC, AAC Duración de batería : Reproducción continua: hasta 9 horas Llamadas: hasta 4 horas Con estuche: hasta 15 horas

: Tiempo de carga : 1.5 horas vía USB

: 1.5 horas vía USB Resistencia al agua: IPX4

Comparativa con otros modelos Sony

Característica LinkBuds Clip LinkBuds S WF-1000XM5 Diseño Abierto tipo ear cuff Intraaural compacto Intraaural premium Peso 6.4 g 4.8 g 5.9 g Modos de escucha 3 (estándar, voz, silencioso) Cancelación de ruido adaptativa Cancelación de ruido líder en la industria Unidad de diafragma 10 mm 5 mm 8.4 mm Batería (música) 9 h (15 h con estuche) 6 h (20 h con estuche) 8 h (24 h con estuche) Resistencia al agua IPX4 IPX4 IPX4 Precio en México 3,699 MXN (lanzamiento) ~4,999 MXN ~6,999 MXN Enfoque principal Comodidad y conexión con entorno Cancelación ligera y portabilidad Máxima calidad de sonido y ANC avanzada

Los Sony LinkBuds Clip llegan a México como una alternativa innovadora para quienes buscan comodidad y estilo sin perder contacto con el entorno. Frente a modelos como los LinkBuds S y los WF-1000XM5, los Clip destacan por su diseño abierto y su enfoque en la integración con la vida diaria, más que en el aislamiento sonoro.

