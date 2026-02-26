Samsung Galaxy Unpacked 2026: la era del “AI Phone” comienza

Fue celebrado el esperado evento Samsung Galaxy Unpacked, donde presentó la nueva serie Galaxy S26 y dejó claro que la compañía quiere marcar un antes y un después en la industria móvil: el teléfono inteligente como un verdadero “AI Phone”.

La presentación giró en torno a la integración de Galaxy AI, un ecosistema de funciones que busca anticiparse a las necesidades del usuario, simplificar tareas cotidianas y ofrecer experiencias más fluidas en comunicación, productividad y creatividad. Con ello, Samsung apuesta por diferenciarse en el competitivo mercado premium.

¿Cuáles fueron los anuncios principales en el Samsung Galaxy Unpacked 2026?

Galaxy S26 y S26 Ultra

La nueva familia de smartphones llega con mejoras en diseño, rendimiento y cámaras. El modelo Ultra refuerza su posición como el dispositivo insignia, con un sistema fotográfico más avanzado y optimizaciones para creadores de contenido. Galaxy AI

La gran protagonista del evento. Samsung mostró cómo la inteligencia artificial integrada permite traducciones instantáneas, edición inteligente de imágenes y videos, organización automática de la agenda y recomendaciones personalizadas. One UI renovado

La interfaz de usuario se rediseñó para aprovechar las capacidades de IA, con un enfoque en accesibilidad, rapidez y personalización. Galaxy Buds 4

Junto a los teléfonos, se presentaron los nuevos audífonos inalámbricos, con mejoras en sonido, cancelación de ruido y funciones inteligentes que se sincronizan con Galaxy AI.

¿Cuál fue el mensaje durante el Samsung Galaxy Unpacked 2026?

La compañía insistió en que el Galaxy S26 no es solo un teléfono más, sino el primer dispositivo concebido desde cero para la era de la inteligencia artificial. El objetivo es que el usuario deje de preocuparse por configuraciones y pasos intermedios: el teléfono se convierte en un asistente proactivo que entiende el contexto y actúa en consecuencia.

Samsung Galaxy Unpacked 2026: Comparativo: Galaxy S26 vs Galaxy S25

Característica Galaxy S25 Galaxy S26 Procesador Snapdragon 8 Gen 4 Snapdragon 8 Gen 5 optimizado para IA Cámara principal 200 MP (Ultra) 200 MP con mejoras en IA y captura nocturna Interfaz One UI 7 One UI 8 con integración Galaxy AI Funciones de IA Básicas (traducción, edición) Avanzadas: asistente contextual, organización automática Audífonos presentados Galaxy Buds 3 Galaxy Buds 4 con sonido adaptativo Enfoque de marketing Rendimiento y fotografía “AI Phone”: inteligencia artificial como eje central

Este Samsung Galaxy Unpacked 2026 marca un cambio de narrativa: Samsung ya no solo compite en megapíxeles o potencia, sino en cómo la inteligencia artificial redefine la experiencia móvil.

